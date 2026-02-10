เปิดพิรุธการซื้อเสียง ชี้ชัดคะแนนบัญชีรายชื่อพุ่งผิดปกติ แต่ กกต.มองไม่เห็น?

ผู้ใช้โซเชียลตั้งคำถามแรง หลังพบความผิดปกติของคะแนนเลือกตั้งปี 2569 หลายพรรคได้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงลิ่ว ทั้งที่คะแนนเขตมีเพียงหลักร้อย สะท้อนข้อสงสัยเรื่อง “การซื้อเสียง” ซ้ำรอยเลือกตั้งปี 2566
วันนี้ (10 ก.พ.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อดัง “Khajochi’s Blog” ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพประกอบ ตั้งข้อสังเกตถึงหลักฐานการ “ซื้อเสียง” ในการเลือกตั้งปี 2569 ที่ระบุว่าเป็นสิ่งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่เคยมองเห็น โดยชี้ให้เห็นความผิดปกติของคะแนนเลือกตั้งในหลายเขตอย่างชัดเจน
ผู้โพสต์ระบุว่า หากต้องการเห็นภาพว่าการซื้อเสียงในการเลือกตั้งรอบนี้รุนแรงเพียงใด ให้พิจารณาคะแนนของพรรคการเมืองที่จับสลากได้หมายเลขบัญชีรายชื่อเป็น “เลขตัวเดียว” ตั้งแต่เบอร์ 1–9 แล้วนำคะแนนผู้สมัครแบบเขตมาเปรียบเทียบกับคะแนนบัญชีรายชื่อ
จากข้อมูลที่นำเสนอ พบว่าหลายพรรคได้คะแนนเขตเพียงหลักร้อย เช่น 400 คะแนน แต่กลับได้คะแนนบัญชีรายชื่อสูงถึงกว่า 600,000 คะแนน ขณะที่ทุกพรรคในกลุ่มดังกล่าวมีคะแนนบัญชีรายชื่อมากกว่าคะแนนเขตสูงถึงกว่า 100 เท่า จึงเกิดคำถามสำคัญว่า เหตุใดประชาชนในพื้นที่จึงสนับสนุนพรรคเพียงเล็กน้อย แต่กลับมีผู้สนับสนุนทั่วประเทศเป็นหลักแสนคะแนน
ผู้โพสต์อธิบายว่า หนึ่งในวิธีซื้อเสียงที่พบบ่อย คือการกำชับให้ผู้รับเงิน “กาเบอร์เดียวกันทั้งสองใบ” เพื่อป้องกันความผิดพลาด เช่น ซื้อเสียงเบอร์ 1 ก็ให้กาเบอร์ 1 ทั้งบัตรเขตและบัญชีรายชื่อ หรือในบางกรณี ผู้ถูกซื้อเสียงจำหมายเลขบัญชีรายชื่อไม่ได้ จึงเลือกกาเลขเดียวกับบัตรเขต ส่งผลให้พรรคที่ได้หมายเลขตัวเดียวได้รับคะแนนบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ พรรคการเมืองขนาดใหญ่จำนวนมากมักส่งผู้สมัครครบทุกเขต และมีโอกาสได้หมายเลขตัวเดียวกันทั้งประเทศ ทำให้เมื่อเกิดการซื้อเสียงในระดับพื้นที่ คะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคกลับเพิ่มขึ้นเป็นหลักแสน และมากพอที่จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่ม 1–2 ที่นั่ง
ผู้โพสต์ย้ำว่า ลักษณะคะแนนเช่นนี้ “ไม่มีทางเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของการเลือกตั้ง” พร้อมตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่า เหตุใด กกต. จึงไม่เคยมองเห็นความผิดปกติดังกล่าว โดยระบุหมายเหตุว่า ในภาพตัวอย่างได้เว้นพรรคใหญ่ที่ได้หมายเลขตัวเดียว ได้แก่ เบอร์ 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ และเบอร์ 9 พรรคเพื่อไทย
พร้อมกันนี้ ยังแนะนำวิธีตรวจสอบผลเลือกตั้งด้วยตนเอง โดยให้เข้าไปดูผลรายเขต เปรียบเทียบคะแนนผู้ชนะเขตกับคะแนนบัญชีรายชื่อ หากพบว่าพรรคที่ชนะเขตมีคะแนนบัญชีรายชื่อโผล่ขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล อาจเป็นสัญญาณที่ควรมีการตรวจสอบการซื้อเสียงในพื้นที่นั้น
ผู้โพสต์ยังทิ้งท้ายว่า ปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกตั้งปี 2566 โดยทุกพรรคที่จับสลากได้หมายเลข 1–9 ต่างมีคะแนนบัญชีรายชื่อพุ่งขึ้นเป็นหลักแสนเช่นกัน จึงไม่อาจมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญ พร้อมตั้งคำถามถึงเม็ดเงินมหาศาลที่ใช้ในการซื้อเสียง และแรงจูงใจในการ “ถอนทุนคืน” หลังได้ตำแหน่ง ส.ส.
ทั้งนี้ ผู้โพสต์สะท้อนความกังวลว่า หากปัญหาการซื้อเสียงยังไม่ถูกแก้ไข ประเทศไทยอาจต้องวนเวียนอยู่กับโครงสร้างการเมืองแบบเดิมอย่างไม่รู้จบ
#เลือกตั้ง69