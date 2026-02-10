ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์น และอักษรสาส์นตราตั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง
วันนี้ 10 ก.พ.69 เวลา 17.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
1.นายฮาโรลด์ บูร์โกส (Mr. Harold Burgos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัส ประจำประเทศไทย นายฮาโรลด์ บูร์โกส ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำญี่ปุ่นด้วย
2.นายวาเฮ เกวอร์เกียน (Mr. Vahe Gevorgyan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย นายวาเฮ เกวอร์เกียน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
3.นายมูฮัมเมตนียัส มาชาลอฟ (Mr. Muhammetnyyaz Mashalov) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเติร์กเมนิสถานประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเติร์กเมนิสถานประจำประเทศไทย นายมูฮัมเมตนียัส มาชาลอฟ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตเติร์กเมนิสถานประจำมาเลเซียด้วย
4.นายมาร์กูลัน ไบมูคัน (Mr. Margulan Baimukhan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย นายมาร์กูลัน ไบมูคัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำราชอาณาจักรเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำสหภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตเลนติกเหนือ (NATO) มาก่อน
5.นางอะโลนา ฟิชเชอร์-คัมม์ (Dr. Alona Fisher-Kamm) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย นางอะโลนา ฟิชเชอร์-คัมม์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการ “อิสราเอล-ยูเอส ๒๐๓๕” (Israel-US 2035) ฝ่ายอเมริกาเหนือ กระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอล มาก่อน
6.ดาตุก วัน ไซดี บิน วัน อับดุลละฮ์ (Datuk Wan Zaidi Bin Wan Abdullah) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำประเทศไทย ดาตุก วัน ไซดี บิน วัน อับดุลละฮ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มาก่อน
7.นายเคาะลีล ยะอ์กูบ อัลคัยยาฏ (Mr. Khalil Yaqoob Alkhayat) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย นายเคาะลีล ยะอ์กูบ อัลคัยยาฏ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมการเงินและการบริหาร กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรบาห์เรน มาก่อน