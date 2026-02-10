Ease Orthopedic Hospital จับมือ Rachvipa MRI Center ลงนาม MOU เสริมศักยภาพการวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกและข้อ ยกระดับระบบบริการสุขภาพเฉพาะทางด้วยมาตรฐานสากล

Ease Orthopedic Hospital ประกาศความร่วมมือกับ Rachvipa MRI Center ผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริมศักยภาพระบบการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ โดยมุ่งเพิ่มความแม่นยำ ความรวดเร็ว และความต่อเนื่องของกระบวนการดูแลรักษา พร้อมเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบ
ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนกลยุทธ์การพัฒนาบริการสุขภาพเฉพาะทางผ่านการผสานศักยภาพของศูนย์วินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีมาตรฐานสากล เข้ากับโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการรักษา ลดความซ้ำซ้อนของระบบงาน และสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์บนข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน
จากแนวโน้มผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุและพฤติกรรมการใช้ชีวิต ความร่วมมือครั้งนี้
จึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการดูแลตั้งแต่การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ
ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดระยะเวลาการรอคอย และสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถเริ่มต้นการรักษาได้อย่างทันท่วงที
Rachvipa MRI Center เป็นศูนย์วินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Medical Imaging ให้บริการตรวจด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล อาทิ MRI, CT Scan, X-ray และ Ultrasound ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการประเมินภาวะของโรค
การกำหนดแนวทางการรักษาที่เหมาะสม และการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางในระดับที่มีประสิทธิภาพ
ในส่วนของ Ease Orthopedic Hospital เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ ที่พัฒนารูปแบบการดูแลภายใต้แนวคิด “โค้ชผู้ช่วยดูแลสุขภาพ” (Health Coach Model) โดยบูรณาการการทำงานของทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูก
และข้อ ร่วมกับทีมกายภาพบำบัดและสหสาขาวิชาชีพ เพื่อออกแบบแผนการรักษาเฉพาะบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
นายเฉลิมพล โขนแจ่ม กรรมการบริหาร Ease Orthopedic Hospital กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของระบบการวินิจฉัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรักษาโรคกระดูกและข้อ ความแม่นยำและความรวดเร็วของข้อมูลทางการแพทย์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษา และสนับสนุนการพัฒนาบริการเฉพาะทางให้สามารถรองรับความต้องการของทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีมาตรฐาน พร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการที่สามารถขยายผลได้ในระยะยาว”
ด้าน นายแพทย์ดั่งดำริ นิติวรางกูร ผู้บริหาร Rachvipa MRI Center กล่าวว่า “ข้อมูลภาพวินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เป็นองค์ประกอบสำคัญของการตัดสินใจทางการแพทย์ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวินิจฉัยและทีมรักษาให้มีความต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางให้สอดคล้องกับการเติบโตของระบบสุขภาพในอนาคต”
ความร่วมมือระหว่าง Ease Orthopedic Hospital และ Rachvipa MRI Center สะท้อนทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเฉพาะทางที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของกระบวนการ การใช้ข้อมูลทางการแพทย์อย่างมีมาตรฐาน และการยกระดับคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วย พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาระบบบริการในรูปแบบ Digitalized Hospital และสนับสนุนการยกระดับเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงสู่การเป็นศูนย์กลาง Health & Wellness ในระดับภูมิภาค
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ Ease Orthopedic Hospital ได้ที่ เว็บไซต์: https://www.easehospital.com โทรศัพท์: 092-648-4422