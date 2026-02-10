ซิโน-ไทยแจงยิบ! เหตุโดมศูนย์ฝึกไฟฟ้าถล่ม ชี้เกิดจากภัยธรรมชาติ "พายุหมุน" มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ปลอดภัยแล้ว

ผู้บริหารซิโน-ไทยแจงปมโดมการไฟฟ้าถล่มที่บางพลี ชี้เกิดจากภัยธรรมชาติ "ลมพายุหมุนกระโชกแรง" มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย ปลอดภัยแล้ว พร้อมรับผิดชอบสร้างใหม่ให้เสร็จตามกำหนด
จากกรณีเกิดเหตุอาคารโดมถล่มภายในศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) ซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ แต่ไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บ เนื่องจากอาสากู้ภัยถูกสั่งห้ามเข้าพื้นที่ อ้างเป็นเขตหน่วยงานราชการขอจัดการเองทั้งหมด
ล่าสุดวันนี้ (10 ก.พ.) เพจ “Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited” ได้โพสต์วิดีโอชี้แจงจากนายจารุณัฐ จิรรัตน์สถิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ถึงกรณีโครงหลังคาโครงการ MEA Training Center ในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ยุบตัว
โดยเปิดเผยว่า “ในนามกิจการร่วมค้า ST-TC ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการ MEA Training Center อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้กับการไฟฟ้านครหลวง โดยโครงการมีมูลค่างานทั้งสิ้นประมาณ 1,185 ล้านบาท ประกอบไปด้วยอาคารทั้งสิ้น 7 อาคาร
จากกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เมื่อเวลา 10.30 น.เกิดลมพายุหมุนที่ ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยที่ลมกระโชกแรงแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้โครงหลังคาเหล็กคลุมลานสนามฝึกสายอากาศ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 อาคารที่มี มูลค่าก่อสร้างประมาณ 15 ล้านบาท ได้ยุบตัวลงมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลแก่สาธารณชน
หลังจากที่เกิดเหตุ ทางกิจการร่วมค้าฯ ได้รีบนำผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 4 ราย ส่งโรงพยาบาล และตรวจสอบสภาพพื้นที่ ไม่พบผู้สูญหาย และไม่มีผู้เสียชีวิต ในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้เข้าทำการตรวจสอบร่วมกัน พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเปิดชั้นเดียว ขนาด 25X53 เมตร สูง 15 เมตร โครงสร้างทำด้วยเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาเหล็กทรงเพิงลาดเดียว ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง ไม่กระทบต่อชาวบ้าน หรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้นำข้อมูลต่างๆ ไปวิเคราะห์ต่อไป
ขณะนี้ผู้บาดเจ็บปลอดภัยแล้ว โดยสามารถกลับบ้านได้แล้ว 2 ราย และอีก 2 รายคาดว่าจะกลับบ้านได้ในวันนี้ ซึ่งบริษัทฯ ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอย่างดีที่สุด
ขอเรียนว่าการก่อสร้างโครงการนี้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม และมีผู้ควบคุมงาน ผู้ร่วมตรวจสอบงาน จากตัวแทนผู้ว่าจ้างมาโดยตลอด สำหรับสาเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และจากเหตุอื่นๆ ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง โดยจะตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการเสาะแสวงหาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไขต่อไป สำหรับอาคารที่เสียหาย มูลค่าโครงสร้างประมาณ 15 ล้านบาทนั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยการก่อสร้างไว้รองรับแล้ว ซึ่งบริษัทจะดำเนินการสร้างอาคารใหม่โดยเร็วที่สุด และให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา”