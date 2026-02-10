"ต๊ะ นารากร" วิเคราะห์กลยุทธ์ "กล้าธรรม" ชี้ชัด กระสุนถึง-ขุมกำลังแน่น พาพรรคชนะขาดหลายเขต

“ต๊ะ นารากร” เปิดเบื้องลึกพรรคกล้าธรรมทำไมชนะถล่มทลายในหลายพื้นที่ ยกเคสอดีตรัฐมนตรีพ่ายแพ้เพราะทิ้งถิ่น สวนทางกลยุทธ์ “กระสุนถึง-ใจถึง” ของผู้สมัครเกรดเอ ย้ำชัดนาทีนี้ “ธรรมนัส” คือตัวแปรสอดแทรกทรงประสิทธิภาพที่ขั้วอำนาจเก่า-ใหม่
วันนี้ (10 ก.พ.) เพจ “นารากร ติยายน” ของพิธีกรข่าว นักข่าว และผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 เชียงใหม่ เบอร์ 7 ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์เกี่ยวกับพรรคกล้าธรรม โดยระบุว่า “ทำไม พรรคกล้าธรรม ชนะในหลายเขตได้ ส.ส.จำนวนมาก หักปากกาเซียน จากการเก็บข้อมูลของนักข่าวมาเป็นปี วิเคราะห์ได้แบบนี้
1. พรรคกล้าธรรมสะสมขุมกำลังจาก ส.ส.เดิม พื้นที่เดิม เขตเดิม แค่ย้ายมาจากพรรคอื่น ทั้งบ้านใหญ่ และคนในพื้นที่ที่ช่วยเหลือกันมานาน
2. พรรคกล้าธรรมไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่คนคนเดียว แต่กระจายผู้สมัครลงหลายๆ เขต ยกตัวอย่างที่จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 ส่ง ไชยา พรหมมา ซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อน แต่ก็แพ้เป็นหมื่นคะแนน เพราะไชยาไม่สนใจพื้นที่ ชาวบ้านไม่ชอบเลยไม่เลือก
ในขณะที่ เขต 1 และ เขต 3 ผูัสมัครเป็นคนของนายก อบจ. และเป็นเครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่น ทำพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง จึงชนะการเลือกตั้งทั้ง 2 เขต
3. พรรคกล้าธรรมฝังตัวอยู่ในกระทรวงเกษตรฯ มานาน จึงสามารถใช้กลไกรัฐเข้าถึง voter จริงๆ ผ่านทางข้าราชการ คนของรัฐ และนโยบายต่างๆ ที่เอื้อต่อเกษตรกร
4. พรรคกล้าธรรม กระสุนถึง ยิงจริงจัง ปัจจัยทุกอย่างพร้อมหมด โดยเฉพาะคำว่า “ใจถึงพึ่งได้” อาจฟังดูเชย แต่สำหรับชาวบ้านมัน “ถึงใจ”
5. คุณธรรมนัสตระเวนปราศรัยในต่างจังหวัดด้วยตนเอง และประกาศว่า ใครกล้ายืนตรงข้ามกับกล้าธรรม ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายค้าน และบอกว่าพรรคกล้าธรรมมีผู้สมัครเกรดเอ 112 คน
สรุป จากการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ “เทา” ไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง ถ้าคุณธรรมนัสไม่เก่งจริง พลเอก ประยุทธ์ คุณทักษิณ พลเอก ประวิตร คงไม่เลือกใช้มาก่อน และเพราะข้อมูลต่างๆ นี้เองทำให้พรรคกล้าธรรมกลายเป็น ตัวแปร ตาอยู่ เป็นตัวสอดแทรกที่ทรงประสิทธิภาพ"