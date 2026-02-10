"เลือกไม่เหมือนกูคือโง่!" ลุงกรณ์ฟาดเจ็บวัยรุ่นโพสต์เหยียด ตจว. ย้ำประชาธิปไตยต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่

ครีเอเตอร์ดัง 'ลุงกรณ์' สุดทนวาทกรรมเหยียดคนเห็นต่าง หลังวัยรุ่นโพสต์แซะ 'รู้แล้วทำไมกรุงเทพฯ เจริญกว่าต่างจังหวัด' ชี้เป็นทัศนคติที่น่ารังเกียจไม่ต่างจากอดีต วอนหยุดด่าคนเลือกต่างว่าโง่ ย้ำประชาธิปไตยต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่แม้ผลจะไม่ถูกใจ
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Korn Didsakorn Chanasri" คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรกร ช่าง และผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 6 หมื่นคน ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความน่าเบื่อของการเมืองคือการตัดสินคนเห็นต่างว่าโง่ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบความเจริญระหว่างเมืองกับต่างจังหวัด ซึ่งตอกย้ำทัศนคติเหยียดคุณภาพเสียงประชาชน แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่ถูกใจหรือมีการซื้อเสียงเกิดขึ้นจริง แต่ในระบอบประชาธิปไตยควรเคารพการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ และเลิกผลักคนที่เลือกไม่เหมือนเราเป็นคนโง่เพราะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น โดย "ลุงกรณ์" ได้ระบุข้อความว่า
"ความอินการเมืองมันน่าเบื่ออยู่ตรงที่ “เลือกไม่เหมือนกูมึงโง่ทันที” ณ ตอนนี้เริ่มเห็นน้องๆ วัยรุ่นโพสต์ “รู้แล้วว่าทำไมกรุงเทพฯ ถึงเจริญกว่าต่างจังหวัด” นี่เท่ากับย้ำว่าคำพูดของ ดร.เสรีย์ที่บอกว่า 300,000 เสียงของคนกรุงเทพฯ มีคุณภาพกว่า 15 ล้านเสียง ซึ่งอันนี้เป็นวลีที่น่ารังเกียจมากๆ
ผลการเลือกตั้งไม่ถูกใจเราแน่นอน แต่อย่าผลักคนอื่นที่เลือกไม่เหมือนเราว่าโง่ครับ ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย รู้แหละว่าการซื้อเสียงมีแน่และจ่ายหนักด้วย แต่เมื่อมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือก เคารพเสียงประชาชน และอย่าดูถูกคนอื่นเลย"