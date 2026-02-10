ทำถึง!! "PENCOM" ขอบคุณคนไทย หลังปากกาแบรนด์ไทยเขียนลื่นจนแจ้งเกิดเป็นไวรัลวันเลือกตั้ง 69

ของดีบอกต่อ! จากกระแส “ปากกาเขียนดีจนอยากได้กลับบ้าน” ในวันเลือกตั้งที่ผ่านมา ทำเอาชาวเน็ตสืบหากันให้ควั่ก ล่าสุดเจ้าของแบรนด์ตัวจริง PENCOM ออกมาโพสต์ซึ้ง ยืนยันเป็นปากกาที่ออกแบบและผลิตในไทย 100% ปลื้มใจคนไทยให้การต้อนรับดีเกินคาด
ควันหลงวันเลือกตั้ง ส.ส.และประชามติ 2569 รอบที่ผ่านมา นอกจากผลการเลือกตั้งจะเป็นที่จับตาแล้ว หลายคนยังให้ความสนใจกับ ปากกา ที่ใช้ในคูหาเลือกตั้ง จนกลายเป็นไวรัลว่าปากกาเขียนดีจนอยากซื้อตาม
ล่าสุดวันนี้ (10 ก.พ.) เพจ “Pencom-เพ็นคอมพ์ จำกัด” ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคนที่ใส่ใจและให้ความสนใจกับปากกา PENCOM ของเรา หลายคนอาจได้มีโอกาสหยิบไปใช้ หรือพบเจอกันในงานเลือกตั้งครั้งที่ 69 ที่ผ่านมา
PENCOM เป็นแบรนด์ที่ภูมิใจออกแบบและผลิตในประเทศไทย อาจจะยังเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูสำหรับบางคน แต่เชื่อว่าหลายคนอาจเคยเห็น เคยใช้ และค่อยๆ ทำความรู้จักกันมาแล้ว
หากได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าดี ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับ นั่นคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดของเรา ขอบคุณทุกคนจากใจจริงครับ
พิกัดสั่งซื้อ CPS01 (ปากกาเลือกตั้ง) https://shopee.co.th/Pencom-CPS01-หัวปากกา-1.0-MM.-ปากกาหมึกน้ำมันแบบกด-(รับใบเสร็จรบกวนแจ้งในหมายเหตุและส่งชื่อที่อยู่ในช่องแชต)-i.68457033.21145046640
รู้จักแบรนด์ของเราให้มากขึ้น เว็บไซต์ : pencom-sunrain.com
Instagram : @pencomstationery