กกต.ย้ำ! ใครพลาดเลือกตั้ง ส.ส.-ประชามติ รีบแจ้งเหตุภายใน 15 ก.พ.นี้ ก่อนถูกตัดสิทธิการเมือง 2 ปี

อย่าปล่อยให้เสียสิทธิ! กกต.เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ส.ส.และออกเสียงประชามติแล้ว เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ก.พ. 69 ทำง่ายผ่านแอปฯ 'ทางรัฐ' หรือออนไลน์ ป้องกันถูกตัดสิทธิทางการเมืองยาว 2 ปี
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ให้เร่งดำเนินการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองของตนเอง
ผู้มีสิทธิสามารถแจ้งเหตุได้ตั้งแต่วันที่ 9- 15 กุมภาพันธ์ 2569 เท่านั้น
สามารถเลือกดำเนินการได้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนี้
1. ช่องทางออนไลน์: แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” หรือ “Smart Vote”
2. เว็บไซต์ กกต. (www.ect.go.th)
3. เว็บไซต์กรมการปกครอง (ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
ช่องทางปกติ: ยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน
หากไม่ไปใช้สิทธิและไม่ได้แจ้งเหตุ (หรือเหตุผลไม่สมควร) จะถูก "จำกัดสิทธิทางการเมือง" เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดยมีข้อห้ามสำคัญ ดังนี้:
หมดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง - ทั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ชวดตำแหน่งสำคัญ - ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
เสียสิทธิตรวจสอบ - ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.ได้
ถูกตัดสิทธิเข้าชื่อ - สำหรับกรณีประชามติ จะไม่สามารถร่วมเข้าชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้
และหากในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านยังไม่ไปใช้สิทธิอีก และไม่ได้แจ้งเหตุ กกต.จะเริ่มนับระยะเวลาการจำกัดสิทธิ 2 ปี "เริ่มต้นใหม่" ทันที