"ตัวแบกด้อมส้ม" เตือนสติเลิกเหยียดคนต่างจังหวัด "โง่-รับเงิน" ชี้พฤติกรรมสุดโต่งทำพรรคพังตามรอยเพื่อไทย

หลัง "พรรคภูมิใจไทย" ผงาดคว้าชัยอันดับ 1 กวาด สส. ทะลุ 194 ที่นั่ง สวนทาง "พรรคประชาชน" ที่คะแนนนิยมวูบหนักจนเกิดแรงกระเพื่อมในโลกโซเชียล เมื่อกลุ่มผู้สนับสนุนบางส่วนออกมาโจมตีคนเห็นต่างและเหยียดคนต่างจังหวัด ล่าสุดเพจดังอย่าง "Drama-addict" ออกมาโพสต์เตือนสติในฐานะ Voter จี้ด้อมส้มหยุดพฤติกรรมสุดโต่งแบบ "นายแบก-นางแบก" เลิกดูถูกคนรากหญ้าว่าโง่หรือรับเงิน ชี้เป็นการผลักแนวร่วมให้เป็นศัตรูและมองข้ามจุดบกพร่องพรรคตนเอง ย้ำหากไม่รีบปรับวิธีคิด อนาคตพรรคประชาชนอาจ "ฉิบหาย" เดินตามรอยความล้มเหลวของพรรคใหญ่ในอดีต
ภายหลัง พรรคภูมิใจไทยคว้าชัยชนะเลือกตั้งครั้งล่าสุดอย่างถล่มทลาย สวนทางกับกระแสความนิยมของพรรคประชาชนที่ลดลงอย่างมาก ทำให้เหล่าบรรดาด้อมส้มออกมาวิพากษ์วิจารณ์ กลุ่มคนที่มีความคิดไม่เหมือนกันว่าเป็นกลุ่มคนโง่ ไม่ยอมรับความเจริญ จนโดยชายเน็ตกลุ่มดังกล่าวสวนกลับไปหลายดอก
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 เพจตัวแบกของพรรคประชาชนอย่าง "Drama-addict" ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเช่นกัน โดยเป็นการออกมาเตือนสติกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาชนให้ระวังพฤติกรรมสุดโต่งเลิกดูถูกผู้ลงคะแนนในต่างจังหวัดว่าโง่หรือรับเงิน เพราะแต่ละคนมีเหตุผลและวิถีชีวิตที่ต่างกัน และ หากต้องการชนะเลือกตั้งในอีก 4 ปีข้างหน้า ต้องเน้นการโน้มน้าวใจแทนการสร้างศัตรู เพื่อไม่ให้พรรคประชาชนมีจุดจบซ้ำรอยเดียวกับพรรคการเมืองในอดีต ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"อันนี้ฝากถึงด้อมส้มด้วยความปรารถนาดีในฐานะ voter คนนึง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งในอีกสี่ปี ข้างหน้าถ้าต้องการให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่านี้ ระวังด้อมส้มแบบฮาร์ดคอร์ กลุ่มนี้ความคลั่งจะเทียบเท่ากับนายแบกนางแบกของเพื่อไทย เห็นคอมเม้นต์หลายคนก็ไปเหยียดผู้ลงคะแนนเสียงที่ต่างจังหวัดที่เค้าลงคะแนน เลือกพรรคต่างๆด้วยเหตุผลต่างกันไปและไม่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคประชาชน การไปด่าผู้ลงคะแนนเหล่านั้นว่าโง่ว่ารับเงิน เลยไม่เลือกพรรคประชาชน มันเป็นการกลบเกลื่อนปัญหา มองข้ามจุดบกพร่องในนโยบายหาเสียงของพรรคประชาชน และไม่ทำความเข้าใจกับเหตุผลความจำเป็นของประชาชนในต่างจังหวัด
ซึ่งแนวคิดและไลฟสไตล์จะต่างจากคนในเมืองอย่างสิ้นเชิง การไปเหยียดเขาแบบนั้นก็จะทำให้ช่องว่างระหว่างพรรคกับกลุ่มเป้าหมายถ่างกว้างขึ้นเรื่อยเรื่อย สุดท้ายก็จะไม่สามารถ โน้มน้าว ให้เขามาโหวตให้พรรคประชาชนได้เลย เหมือนอย่างพวกนายแบกนางแบก ที่คิดว่าตัวเองพยายามช่วยหาเสียงช่วย promote พรรคเพื่อไทย แต่จริงๆแล้วคือถีบคนให้กลายเป็นศัตรูและผลักแนวร่วมออกห่างไปเรื่อยเรื่อย ส่วนหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยฉิบหายอย่างทุกวันนี้ก็เพราะนายแบกและนางแบก ซึ่งถ้าหากด้อมส้มไม่ปรามกันให้ดีดีอนาคตก็จะเกิดพวกนายแบกนางแบกสีส้ม ที่จะถีบคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับพวกตัวเองให้กลายเป็นศัตรูไปหมด และอนาคตของพรรคประชาชนก็จะตามพรรคเพื่อไทยไปติดติด"