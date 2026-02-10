เพจดังซัดยับ "ด้อมส้ม" แพ้แล้วพาล! ชี้ Digital Footprint มัดตัว หลังคะแนนวูบ-พ่ายภูมิใจไทยยับ

เพจดัง "กบ มโน" จัดคลิปแฉพฤติกรรม "แพ้แล้วพาล" หลังพรรคภูมิใจไทยผงาดคว้าชัยเลือกตั้ง 69 สวนทางคะแนนนิยมพรรคประชาชนที่วูบหนัก ชี้ชัด "Digital Footprint" มัดตัว ทำด้อมส้มดิ้นพล่านไล่ด่าคนเห็นต่างว่าโง่ ย้อนเกล็ดปมย้อนแย้งเรื่องนโยบายกองทัพ-ต่างด้าว เตือนสติเลิกแบกจนเสียนิสัยก่อนประเทศจะฉิบหาย
ภายหลัง พรรคภูมิใจไทยคว้าชัยชนะเลือกตั้งครั้งล่าสุดอย่างถล่มทลาย สวนทางกับกระแสความนิยมของพรรคประชาชนที่ลดลงอย่างมาก ทำให้เหล่าบรรดาด้อมส้มออกมาวิพากษ์วิจารณ์ กลุ่มคนที่มีความคิดไม่เหมือนกันว่าเป็นกลุ่มคนโง่ ไม่ยอมรับความเจริญ จนโดยชายเน็ตกลุ่มดังกล่าวสวนกลับไปหลายดอก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ก.พ. เพจ "กบ มโน" ซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอวิจารณ์มองว่ากลุ่มการเมืองนี้มีพฤติกรรม "แพ้แล้วพาล" ไม่ยอมรับผลการตัดสินและโทษปัจจัยภายนอกแทนที่จะพิจารณาตัวเอง ดูถูกคนที่ไม่เลือกพรรคตนเองว่าโง่ ทั้งที่คะแนนนิยมลดลงอย่างเห็นได้ชัด วิจารณ์ว่าผู้สนับสนุนพยายามปกป้องหรือ "แบก" ผู้นำทางความคิดของตนเองแม้จะพูดผิดหรือทำผิด
นอกจากนี้ ยังพูดภุงประเด็นเรื่องการตั้งคำถามว่า "มีทหารไว้ทำไม" ในอดีต แต่พอถึงช่วงเลือกตั้งกลับพยายามชูนโยบาย "เคียงข้างทหารชั้นผู้น้อย" ซึ่งมองว่าเป็นการตอบไม่ตรงคำถามและเป็นการ "โหน" กระแส และการที่พรรคเคยเสนอให้ตัดงบทหารหรือเปลี่ยนอาวุธเป็นสิ่งของอื่น (รถไถ, ผ้าอนามัย) แต่พอเกิดกระแสความกลัวเรื่องสงคราม กลับเปลี่ยนท่าที
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของเรื่องการแก้กฎหมาย ที่ผู้โพสต์มองว่าพยายามแก้กฎหมายโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และความกังวลเรื่องการนำคนต่างด้าวเข้ามามีบทบาทในสภาหรือบอร์ดบริหาร รวมถึงการคาดการณ์เรื่องการพยายามแก้คุณสมบัติรัฐมนตรีเรื่องสัญชาติไทยโดยกำเนิด