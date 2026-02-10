รวบอีก 25 แรงงานกัมพูชาลักลอบข้ามแดนจันทุบรี ผ่านแก๊งนายหน้าหางานทำในไทย

กปช.จต.จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองด้าน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรีได้อีก 28 ราย เป็นคนไทย 3 รายที่ไปร่วมแก๊งสแกมเมอร์ปอยเปต และแรงงานกัมพูชา 25 ราย จากตอนในของประเทศพยายามลักลอบเข้ามาหางานทำในไทยผ่านนายหน้าค้าแรงงานผิดกฎหมาย
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อสกัดกั้นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ (Cyber Scam) การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้า–ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน โดยบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่สามารถจับกุมผู้ลักลอบข้ามแดนได้รวมทั้งสิ้น 28 ราย ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งเป็นบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 3 ราย และแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 25 ราย (ชาย 16 ราย หญิง 9 ราย)
กรณีบุคคลสัญชาติไทย 3 ราย จับกุมได้บริเวณบริเวณบ้านน้ำทรัพย์ ตำบลคลองใหญ่ ขณะกำลังลักลอบเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติกลับเข้ามายังประเทศไทย ภายหลังไปทำงานเกี่ยวกับการดูแลบัญชีม้า ในขบวนการ Cyber Scam ที่ปอยเปต และสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 25 ราย บริเวณบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวถูกนำพาจากหลายพื้นที่ในประเทศผ่านเครือข่ายนายหน้าผู้นำพา เพื่อเตรียมลักลอบออกนอกราชอาณาจักรตามช่องทางธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับขบวนการลักลอบขนแรงงานและการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมด ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด โดยไม่ปรากฏการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือย่ำยีศักดิ์ศรีของผู้ถูกควบคุมตัวแต่อย่างใด
กองทัพเรือยืนยันความมุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและสกัดกั้นเครือข่าย Cyber Scam การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ ควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ และความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง