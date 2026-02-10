ไฟไหม้ตลาดนัดจตุจักร คุมเพลิงได้แล้ว เบื้องต้นเสียหาย 28 ร้าน

วันที่ (9ก.พ.69) เพจ Fire & Rescue Thailand รายงานรับแจ้งจากศูนย์วิทยุผ่านฟ้า และสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร (ประตู 1) ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 22.52 น. เหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร (ประตู 1) ถนนกำแพงเพชร 2 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต ถึงที่เกิดเหตุ เพลิงกำลังลุกไหม้ ขณะนี้ใช้หัวฉีด จำนวน 2 หัว อยู่ระหว่างดำเนินการ
เวลา 22.57 น. เหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร (ประตู 1) ถนนกำแพงเพชร 2 เบื้องต้นเพลิงลุกไหม้เสียหายจำนวน 4 ห้อง
เวลา 23.15 น. เหตุเพลิงไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร (ประตู 1) ถนนกำแพงเพชร 2 ขณะนี้เพลิงสงบ เบื้องต้นเพลิงลุกไหม้เสียหาย จำนวน 2 ล็อค ( 28 ร้านค้า ) รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างตรวจสอบ