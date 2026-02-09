รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จับมือ บิวตี้ เจมส์ และชมรมเพลิงไทยสมัยนิยม จัดงานการกุศล “ธรรมศาสตร์รวมใจ รักษ์ผ้าไทยคู่แผ่นดิน” ระดมทุนสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งฯ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับบิวตี้ เจมส์(Beauty Gems)และชมรมเพลินไทยสมัยนิยม จัดงาน “ธรรมศาสตร์รวมใจ รักษ์ผ้าไทยคู่แผ่นดิน”ณ ดิ อีเวนต์ ฮอลล์ ชั้น 2 เซ็นทรัล ชิดลม โดยรศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมระดมทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “อาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษา (90ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)”โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีทั้งนี้งานดังกล่าวมุ่งเน้นการยกระดับการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทบิวตี้เจมส์ ได้กล่าวขอบคุณพระคุณผู้บริจาคทุกท่านในงานนี้ ที่ร่วมกันสมทบก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษา (90 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เพื่อส่งต่อความหวังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
หม่อมหลวง ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยม กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยของงานในวันนี้ ถึงความงดงามของงานนี้ไว้ว่าเป็นเหมือนสะพานบุญในการร่วมสมทบทุนสร้าง อาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษา (90 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย
สำหรับงานในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ช่วงสำคัญ ดังนี้
การประมูลเครื่องเพชรและของสะสมอันเลอค่า โดยพิธีกรชื่อดัง คุณนีโน่ เมทนี บุรณศิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลาม โดยได้รับ พระบรมสาทิสลักษณ์ ผ้าทอพิเศษลายนกยูงทองคู่มงคล จาก ชมรมเพลินไทยสมัยนิยม กระเป๋าเครื่องเพชร กับ งานศิลปะมาลัย แบรนด์ Vassana จาก Beauty Gems หมวกแฟชั่น จาก คุณชนภา ณ นคร นาฬิกา Seiko Monster 90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และชุดผ้าไทยจาก Niramon Couture มาร่วมให้ความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของอันเลอค่าเพื่อการประมูลในครั้งนี้
การแสดงดนตรี การขับร้องเพลงจากวงร้องประสานเสียง TU Chorus คุณกวาง กมลชนก เขมะโยธิน คุณแมน วทัญญู มุ่งหมาย และเหล่านักร้องกิตติมศักดิ์ ที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงอันไพเราะเพื่อสร้างพลังใจให้แก่ผู้ร่วมงานได้เพลินเพลินไปในระหว่างช่วงประมูลเครื่องเพชรและสิ่งของอันเลอค่า
ปิดท้ายด้วยผ้าไทยอันตระการตาจาก 3 ห้องเสื้อชั้นนำ FINALE WEDDING STUDIO, TIK Couture และ SUPA East Glamor เดินแบบโดยนักแสดงและนางแบบชื่อทั้ง คุณขวัญ อุษามณี นักแสดงและนางแบบชื่อดัง แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ปวีณา ซิงห์ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 และเหล่านายแบบนางแบบกิตติศักดิ์
จากการจัดงานในครั้งนี้ สามารถระดมทุนผ่านการประมูลและเงินบริจาคได้ยอดรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษา (90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นศูนย์กลางการรักษาที่ทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษา (90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการบริจาคได้ที่ โทร: 0 2926 9432 LINE Official: @tuh_donation