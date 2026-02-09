STARMARK FAIR 2026 นิยามใหม่งานแฟร์ด้าน Interior ครบวงจร จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของอุตสาหกรรม

สตาร์มาร์ค ผู้นำด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน จัดงาน STARMARK FAIR 2026 ภายใต้แนวคิด “DESIGN YOUR SIGNATURE SPACE” งานแฟร์ครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่รวบรวมโซลูชั่นด้านการออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจรไว้ในที่เดียว สำหรับพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำงาน และพื้นที่ธุรกิจอย่างครบจบ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในอุตสาหกรรมที่สั่งสมมากว่า 4 ทศวรรษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ โชว์รูมสตาร์มาร์ค คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
ภายในงานนำเสนอผลงานและโซลูชั่นของสตาร์มาร์คที่ ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า เริ่มตั้งแต่ Starmark Kitchen ชุดครัวบิลท์อินที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ผสานดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานอย่างลงตัว ต่อด้วย Starmark Interior งานบิลท์อินและเฟอร์นิเจอร์ภายในที่พักอาศัย ตั้งแต่ห้องแต่งตัว ตู้เก็บของ ไปจนถึงงานตกแต่งผนังด้วยวัสดุคุณภาพ และ Starmark Works Space โซลูชั่นการออกแบบพื้นที่ทำงานและสำนักงานแบบครบวงจร ที่ช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และสะท้อนตัวตนขององค์กรอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ STARMARK FAIR 2026 ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมและไฮไลท์ตลอดการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า Display Items และ Clearance Sale ลดสูงสุด 40–60% โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ชำระเงินภายในงาน แจกพรีเมียมแบบแน่นๆ ทั้ง ทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ตู้แช่ไวน์ ตู้เย็น 2 ประตู เครื่องฟอกอากาศ Dyson และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 6 เดือน และ Cashback ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต
ในงานยังมีกิจกรรม Workshop แบบ Personalize รวมถึงกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ช่วยจุดประกายไอเดียและแรงบันดาลใจในการออกแบบพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาสัมผัส ค้นหา และออกแบบ “Make Signature Space ที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์” ในแบบของตนเอง
ผู้สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับของที่ระลึกได้ที่ Line @Starmarkinterior หรือ Facebook : starmarkinterior โทร. 02-102-2629