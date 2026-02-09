“กรรมการสภาดิจิทัลฯ” ชี้เหตุผล ‘ส้มแพ้น้ำเงิน’ เพราะส้มชนะแค่โซเชียลฯ แพ้โลกจริง เชื่อเสียงเงียบคือพลังตัดสิน

ปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลฯ วิเคราะห์การเมืองหลังเลือกตั้ง ระบุพรรคสีส้มอาจครองกระแสออนไลน์ แต่พรรคสีน้ำเงินชนะในโลกความเป็นจริง ชี้ Gen X เลือกแบบเงียบๆ ไม่โชว์ตัว แต่กากบาทอย่างมั่นใจในคูหา
วันนี้ (9 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Pathom Indarodom” ของ นายปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โพสต์วิเคราะห์บรรยากาศทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง โดยสะท้อนมุมมองเรื่อง “โลกออนไลน์กับโลกความจริง” ที่ให้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างชัดเจน
นายปฐมระบุว่า ตนมีเพื่อนครบทุกสีทางการเมือง ทั้งสีส้มที่เคลื่อนไหวคึกคัก วิเคราะห์คม อัปเดตไว ไปจนถึงสีน้ำเงินที่ไม่ค่อยแสดงตัวในโซเชียล และสีฟ้าที่เลือกอย่างมีเหตุผลในแบบของตัวเอง โดยก่อนวันเลือกตั้ง บรรยากาศบนไทม์ไลน์ทำให้หลายคนรู้สึกว่าพรรคสีส้ม “มาแรงกว่า” จากคลิป คำคม และเวทีดีเบตที่หลั่งไหลต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อผลเลือกตั้งออกมา นายปฐมยอมรับว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจ เพราะในชีวิตจริงยังมี “อีกประเทศหนึ่ง” ที่ไม่ปรากฏบนฟีดโซเชียล แต่ดำรงอยู่ในวงข้าว วงกาแฟ และบทสนทนาเงียบๆ ของคนรุ่นเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน Gen X ที่จำนวนไม่น้อยเลือกสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยแบบไม่ออกหน้า ไม่ติดแฮชแท็ก และไม่ถกเถียงในโลกออนไลน์
เขามองว่าคนกลุ่มนี้เลือกเงียบ เพราะการเชียร์พรรคสีน้ำเงินไม่ถูกมองว่า “เท่” หรือทันสมัย อีกทั้งยังกังวลว่าจะถูกมองว่าล้าหลัง แต่เมื่อถึงเวลาเข้าคูหา พวกเขากลับตัดสินใจกากบาทให้สีน้ำเงินอย่างไม่ลังเล
นายปฐมสรุปว่า เหตุผลที่พรรคสีส้มพ่ายแพ้ ไม่ใช่เพราะไม่มีคนเชื่อ แต่เป็นเพราะชนะในโลกออนไลน์ ขณะที่พรรคสีน้ำเงินชนะในโลกจริง ซึ่งเป็นโลกของโครงสร้าง เครือข่าย และความคุ้นเคย โดยยกปัจจัยสำคัญ เช่น กระแสสีส้มจำกัดอยู่ใน Echo chamber ของคนเมือง เสียงดังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงข้างมาก โพลสะท้อนความตื่นตัวมากกว่าการตัดสินใจจริง รวมถึงการทำงานภาคสนามที่เข้าถึงประชาชนในต่างจังหวัดของพรรคสีน้ำเงิน
นอกจากนี้ นายปฐมยังเปิดเผยการตัดสินใจส่วนตัวว่า ตนเลือกเทคะแนนให้ “อาจารย์อ้อ” Karndee Leopairote แม้รู้ตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้อยู่ในกระแสหรือพรรคใหญ่ เพราะเชื่อในตัวบุคคล วิธีคิด และยืนยันว่าการเมืองไม่ควรตัดสินจากกระแสเพียงอย่างเดียว
ท้ายที่สุด เขาทิ้งบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า ประเทศไทยไม่ได้คิดเหมือนกันทั้งประเทศ บางคนส่งเสียงดัง บางคนเลือกเงียบ แต่ทุกคะแนนเสียงมีค่าเท่ากัน และในหลายครั้ง คนที่เงียบที่สุด อาจเป็นคนที่ตัดสินใจแน่นอนที่สุดในคูหาเลือกตั้ง”