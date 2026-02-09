“อนาลโย” ชี้จุดพลาดพรรคประชาชน คัดผู้สมัคร ส.ส.เขตผิดทาง ทำกระแสส้มสะดุดทั้งพรรค

“อนาลโย” ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง วิเคราะห์นโยบายคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขตของพรรคประชาชน ชี้ไม่เข้าใจการเมืองพื้นที่จริง เปลี่ยนตัวผู้สมัครนาทีสุดท้าย หวังพึ่งกระแส แต่กลับพัง ย้ำหากไม่ปรับวิธีคิด ต่อให้ยึดอุดมการณ์ก็ยากเป็นรัฐบาล
วันนี้ (9 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Analayo Korsakul” หรือ นายอนาลโย กอสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธสงครามและความมั่นคง เจ้าของและผู้ดำเนินรายการเพจ Thaiarmedforce.com ออกมาโพสต์วิเคราะห์การเมือง โดยวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงความผิดพลาดในการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขตของพรรคประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญ
อนาลโยระบุว่า หนึ่งในปัญหาหลักคือกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่ชัดเจน แม้พรรคจะกำหนดให้ผู้ที่ต้องการลงสมัครต้องผ่านการอบรมหลายหลักสูตร แต่กลับไม่สามารถอธิบายได้ชัดว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ระหว่างกรรมการบริหารพรรค กรรมการจังหวัด หรือเลขาธิการพรรค ทำให้เกิดความสับสนทั้งในพรรคและในพื้นที่
อีกประเด็นสำคัญคือทัศนคติของผู้สมัครบางส่วนที่ยึดหลักว่า ส.ส.มีหน้าที่ออกกฎหมายเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาชาวบ้าน เช่น เรื่องน้ำไม่ไหล ไฟดับ หรือการร่วมงานชุมชน ซึ่งแม้จะถูกต้องในเชิงอุดมการณ์ แต่สวนทางกับความคาดหวังของประชาชนในหลายเขตเลือกตั้งที่ยังต้องการเห็น ส.ส. ลงพื้นที่ พบปะ และรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิด
อนาลโยตั้งคำถามว่า พรรคจะเลือกยืนกรานความถูกต้องทางอุดมการณ์จนไม่ได้รับเลือก หรือจะปรับตัวตามบริบทพื้นที่เพื่อค่อย ๆ สร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเขามองว่าผู้สมัครบางส่วนเลือกแนวทางแรก ส่งผลให้แพ้การเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ยังวิจารณ์กรณีที่ผู้สมัครซึ่งทำงานในพื้นที่มานาน ถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนวันเลือกตั้ง แล้วส่งคนหน้าใหม่ที่ชาวบ้านไม่รู้จักลงแทน โดยหวังพึ่งกระแสพรรคช่วยดันคะแนนเสียง ซึ่งเขาระบุว่าเป็น “ความคิดที่ผิดพลาดที่สุด” เพราะกระแสพรรคเองก็ไม่แข็งแรงพอ และยังก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในจนบางรายตัดสินใจย้ายพรรค
อนาลโยชี้ให้เห็นว่า แม้ระบบเลือกตั้งจะมี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน แต่ ส.ส.เขตมีถึง 400 คน ซึ่งมีความสำคัญมากกว่า ทว่า พรรคประชาชนกลับได้ ส.ส.เขตเพียง 85 คน และสูญเสียพื้นที่สำคัญอย่างภาคอีสานไปจำนวนมาก จนกลายเป็นตัวแปรแพ้ชนะเลือกตั้ง
เขาเสนอว่า ทางออกคือพรรคควรคัดเลือกผู้สมัครล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ทำงานพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ลงแรง ลงสมอง ช่วยประสานแก้ปัญหา โดยไม่ใช้เงิน ไม่ซื้อเสียง พร้อมยกตัวอย่าง ส.ส.ที่ประสบความสำเร็จจากการมี “นโยบายท้องถิ่น” ชัดเจน และทำงานใกล้ชิดกับประชาชน จนได้รับความไว้วางใจ
ท้ายที่สุด อนาลโยย้ำว่า ไม่ได้เรียกร้องให้พรรคละทิ้งอุดมการณ์ประชาธิปไตย แต่จำเป็นต้องปรับวิธีคิด มองโลกตามความเป็นจริง และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้วยเวลา หากยังยึดวิธีเดิมที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล ก็ยากที่จะก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาล และอาจทำให้ผู้สนับสนุนหมดหวังในระยะยาว