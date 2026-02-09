"เกลือ กิตติ" เคลื่อนไหว! โพสต์ถึง "นายกฯ อนุทิน" ยืนยันพลังเงียบมีตัวตน เฝ้ามองผลงานอย่างมีวุฒิภาวะ

เกลือ-กิตติ เชี่ยววงศ์กุล นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เคลื่อนไหวโพสต์เปิดใจถึง "นายกฯ อนุทิน" ยืนยันคะแนนเสียงที่ได้รับมาจากกลุ่มคนวัยสร้างตัวที่รักครอบครัวและสถาบันฯ พร้อมฝากความหวัง 4 ปีให้รัฐบาลพิสูจน์ฝีมือ ลั่นไม่เน้นด่าทอในโซเชียลแต่จะ "เฝ้ามองอย่างเงียบๆ" เพื่อตัดสินอนาคตในเลือกตั้งครั้งหน้า
วันนี้ (9 ก.พ.) กิตติ เชี่ยววงศ์กุลนักแสดง พิธีกร และนักเขียนบทชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความส่งสารถึงนายกรัฐมนตรีในนามกลุ่ม "พลังเงียบ" ซึ่งเป็นวัยสร้างตัวที่ต้องดูแลทั้งครอบครัวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ย้ำว่ากลุ่มพลังเงียบแม้จะไม่แสดงตัวในโซเชียลหรือด่าทอใคร แต่จะ "เฝ้ามองอย่างเงียบๆ" และใช้ผลงานตลอด 4 ปีเป็นตัวตัดสินว่าจะสนับสนุนต่อในครั้งหน้าหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"กราบเรียนท่านนายกอนุทิน จากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านคงได้เห็นแล้วว่าพลังเงียบที่สนับสนุนท่านมีมากมายขนาดไหน พวกเราเป็นกลุ่มคนที่เชื่อได้ว่าเป็นกำลังหลักของประเทศตอนนี้ เป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลังหลักของครอบครัว เราต้องดูแลพ่อแม่ และพร้อมกันนั้นเราต้องดูแลลูกของเราด้วย พวกเราแข็งแรงพอจะดูแลตัวเองและผู้อื่นได้
การเลือกตั้งสำหรับเราจึงไม่ได้เลือกเพื่อตัวเอง เราเลือกเพื่อสิ่งที่สำคัญเหนือกว่านั้น…. สี่ปีจากนี้ ขอให้ท่านได้ทำงานให้สมกับความไว้วางใจจากพวกเรา ขอให้เราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เราจะทำหน้าที่ในส่วนของประชาชนที่เราทำได้ และขอให้ท่านได้ทำหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนที่เราทำไม่ได้ ด้วยการเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ในกระทรวงต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นถนัดและทำได้เต็มประสิทธิภาพ (นั่นเป็นสิ่งที่ท่านได้เริ่มต้นมาดีอยู่แล้ว และหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป)
พวกเราหวังว่าท่านจะจัดการปัญหาชายแดนให้เด็ดขาด เพื่อคืนความสงบสุขให้พี่น้องตามแนวชายแดน และกู้คืนศักดิ์ศรีของชาติ หวังว่ารัฐบาลของท่านจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยเจรจาค้าขายกับประเทศต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ลำบากกว่าพวกเรา ให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และท้ายสุดพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะปกป้องชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรย์ ที่พวกเรารักและหวงแหนอย่างสุดหัวใจ
สี่ปีจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์สัมพันธภาพระหว่างเราว่าจะแน่นแฟ้นขึ้นหรือเสื่อมคลายลง พวกเราอาจจะไม่ได้แสดงตัวในโซเชี่ยล แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่มีตัวตน พวกเราจะเฝ้ามองท่านอย่างเงียบๆ และอาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรมากมายนัก เพราะเวลาของเรานั้นมีค่า เราจึงใช้มันสำหรับดูแลคนที่เรารักมากกว่าจะไปทะเลาะตบตีกับใคร และเราก็โตพอที่จะรู้ว่าการขับเคลื่อนประเทศนั้นไม่ใช่การด่าทอแต่เป็นการลงมือทำ ฉะนั้นเราจึงขอเฝ้าดูท่านอย่างเงียบๆเช่นที่ผ่านมา สี่ปีจากนี้ขอฝากประเทศชาติไว้ในมือของท่านด้วยนะครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ในอีกสี่ปีข้างหน้า หวังใจว่าเราจะได้รักกันเช่นเดิม"