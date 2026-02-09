"เฉลิมพร" กระตุกส้ม! ชี้พรรคประชาชนไม่เข้าใจการเมืองไทย เตือน "เวลาอาจไม่อยู่ข้างคุณเสมอไป"

นักวิเคราะห์ดัง ‘เฉลิมพร ตันติกาญจนากุล’ โพสต์สะท้อนบทเรียนพรรคประชาชนหลังผลเลือกตั้งชี้ชัดพ่ายแพ้เละเทะ ชี้ต้นเหตุเพราะไม่เข้าใจบริบทการเมืองไทย-ยึดติดอุดมคติจนเกินจริง เตือนหากไม่เลิกบท ‘เด็กขี้โวยวาย’ แล้วเปลี่ยนมาเป็น ‘ผู้ใหญ่ที่ Mature’ ระวังเจอพรรคใหม่แย่งสัมปทานการเปลี่ยนแปลงไปครอง
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายเฉลิมพร ตันติกาญจนากุล ผู้ดำเนินรายการและนักวิเคราะห์ประเด็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการลงทุนที่มีชื่อเสียง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Chalermporn Tantikarnjanarkul" มองว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ "ต้องการความเปลี่ยนแปลง" แต่พรรคประชาชน (หรือพรรคส้ม) กำลังเผชิญกับปัญหาการไม่เข้าใจบริบทการเมืองไทยอย่างแท้จริง โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ผมไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการ “การเปลี่ยนแปลง”
จากผลการเลือกตั้ง ณ เวลานี้ที่ยังไม่จบ แต่พอจะเห็นตัวเลขคร่าว ๆ ทำให้หลายคนตัดพ้อว่าคนในประเทศนี้ก็ยังคงดักดานกับนักการเมืองโกง ๆ ไม่รู้จักเข็ดหลาบ ไม่รู้จักจำ หรือบางคนก็บอกว่า ประเทศไทยได้ในสิ่งที่เราสมควรได้แล้ว
ก็อาจจะใช่ เพราะพรรคเดียวที่บอกว่าจะเปลี่ยนประเทศจริง ๆ ได้คะแนนน้อยกว่าที่คิด ขณะที่บางพรรคก็ได้มากแบบเหลือจะเชื่อ
แต่ถ้ามองกันตามจริง ผมเชื่อว่าเราเดินมาถึงจุดที่คนในประเทศอยากเปลี่ยนประเทศนี้แล้วแหละ และคนกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่ด้วย ถ้าเราอิงจากผลประชามติ ก็อาจจะพอบอกได้บ้าง ว่าเราไม่ได้ชอบในกติกาที่เป็นอยู่เลย
แต่คำถามคือจะเปลี่ยนยังไง และใครเป็นคนเปลี่ยนมากกว่า
การวิจารณ์หลังเกมมันง่าย รู้ผลแล้วค่อยพูดเป็นตุเป็นตะ แต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ คือพรรคประชาชน ไม่เข้าใจการเมืองแบบไทย ๆ และหลงคิดว่าผลการเลือกตั้งรอบก่อนคือจุดเริ่มต้นของกระแส ทั้งที่จริง ๆ มันอาจจะเป็นภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากความเบื่อหน่ายรัฐบาลลุงตู่และสารพัดนักการเมืองเก่า ๆ จนถึงที่สุดของประชาชนแค่นั้น
ซึ่งมันอาจจะเป็นจุดพีค ไม่ใช่จุดสตาร์ท
เจตนาของโพสนี้ คือผมอยากตั้งคำถามในฐานะคนหนึ่งที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ให้ทางพรรคลองคิดต่อว่า ควรจะพาพรรคของท่านเดินหน้าต่อไปอย่างไร
นอกจากจะบ่นว่าแพ้เพราะโดนโกง โดนซื้อเสียง ซึ่งก็มีส่วนแน่แหละ แต่ตัวเลขมันก็ห่างจนเกินจะบอกว่าทั้งหมดคือการซื้อเอา ทางพรรคควรต้องกลับมาถามกัน ว่าจะเอายังไงกันต่อ
จะอยู่กับอุดมคติที่ต้องรอวันแลนด์สไลด์ ที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไร หรือจะลองอยู่กับความจริง แล้วเริ่มพิสูจน์ให้คนเห็นว่าคุณทำได้
ถ้าเลือกแบบเดิมต่อ ก็ทำเหมือนเดิมต่อไป เสนอนโยบาย เน้นทำงานในสภา ส่วนพื้นที่ช่างมัน เราการเมืองสมัยใหม่ เน้นคารมคมคายในโลกโซเชียล ด่าทุกพรรค ไม่จับมือกับใครสักคน ไม่รอมชอม บอกว่านี่คือ “จุดยืน” ที่ถอยไม่ได้ ใครแนะนำอะไรก็ไม่รับฟัง ปล่อยด้อมถล่มคนเห็นต่าง จนเบือนหน้าหนี แล้วท่องในใจว่า ”เวลาอยู่ข้างเรา“ ไปเรื่อย ๆ
จะทำแบบนั้นก็ไม่มีใครว่าคุณ แต่เชื่อเถอะ ถ้าวันหนึ่งมีพรรคที่บอกว่า ฉันจะเปลี่ยน แต่ด้วยวิธีที่ซอฟท์กว่า เข้าใจบริบทสังคมมากกว่า มีคนเก่ง ๆ ที่คนเชื่อใจเยอะกว่า แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนประเทศบนพื้นฐานความเป็นไปได้ ถ้ามีพรรคแบบนั้นเกิดขึ้นมา เวลาจะไม่อยู่ข้างคุณอีกต่อไป เพราะคุณจะไม่ใช่พรรคเดียวที่จะเปลี่ยนอีกต่อไป คุณไม่ใช่คนเดียวที่จองสัมปทานและมีสิทธิเปลี่ยนประเทศนี้คนเดียวเสียเมื่อไหร่
แต่ถ้าอยากเปลี่ยน ผมแนะนำให้พรรคส้ม กลับมาตั้งต้นใหม่ โฟกัสที่ตัวเอง สะสมคนเก่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ใครไม่ดีก็คัดทิ้ง ให้ความสำคัญกับงานนอกสภาบ้าง คุณอาจคิดว่าถ้าไม่โกงจะเงินจากไหนไปดูแลใส่ซอง ก็ลองใช้แรงกายเทียวไล้เทียวขื่อไปแลกความจริงใจดู คนอาจไม่ได้อยากได้เงินห้าร้อย พันนึง เท่าความสม่ำเสมอก็ได้ ลองเลือกจุดแข็งของตัวเองสักด้าน สองด้าน แล้วอย่าปฏิเสธโอกาสที่จะเข้ามาทำงาน คุณอาจไม่ได้เล่นบทพระเอกตั้งแต่ละครเรื่องแรก แต่เริ่มจากบทเพื่อนพระเอก ก็ไม่ได้เลวร้าย ต่อไป คนจะได้เลิกบอกว่าไร้ประสบการณ์ ไม่ใช่จะขอเล่นบทนำอย่างเดียว ไม่งั้นไม่เล่น คุณอาจจะเสียแฟนคลับฮาร์ดคอร์ไปบ้าง แต่จะได้คะแนนของคนเพิ่มขึ้นแน่ ถ้าคุณไม่เสียจุดยืนคืออยากเปลี่ยนให้สังคมดีขึ้น
ส่วนแกนนำพรรค ควรมองโลกผ่านเลนส์ความเป็นจริงบ้าง ว่าคนที่อยู่ในอำนาจ จะนักการเมือง หรือข้าราชการ จะไม่มีวันยอมให้คุณถล่มเขาร่วงลงมาทันทีหรอก การเปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องพลิกกระดานทันที แต่คุณค่อย ๆ ลิดรอนกัดเซาะอำนาจให้ลดลงสู่สมดุลได้ โดยไม่ต้องเจอแรงต้านที่มากเกินไป เลิกปลุกระดมด้วยความเกลียดชัง แต่นำเสนอทางออกที่สร้างสรรค์ และที่สำคัญ ลองฟังมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นบ้าง อย่าคิดแต่ว่าเขาคือฝั่งตรงข้ามที่มีแต่เจตนาร้าย คือไดโนเสาร์ที่คอยแต่ถ่วงความเจริญ
ถ้าเปลี่ยนได้ พรรคก็จะได้เลิกขายความฝัน ที่ไม่รู้ทำได้ไหม เปลี่ยนบทจากเด็กขี้โวยวาย ที่ไม่พอใจทุกเรื่อง เป็นผู้ใหญ่ที่ mature นำเสนอความจริงของการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ว่าใครก็ต้องยอมรับ มันอาจไม่เร็วทันใจ แต่ก็ได้เริ่มนับหนึ่ง ไม่ใช่นั่งจมจ่อมอยู่จุดเริ่มต้นไม่จบสิ้นแบบนี้"