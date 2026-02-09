“อังคณา” ซัดเดือด นักการเมืองรุ่นใหม่ “ไม่ถ่อมตน–ดูถูกคน” ลั่นบทบาท สส. ไม่ใช่แค่ยกมือโหวต

อังคณา นีละไพจิตร โพสต์แรง ก่อน–หลังเลือกตั้ง นักการเมืองรุ่นใหม่บางกลุ่ม ไม่ถ่อมตน ไม่ฟังเสียงวิจารณ์ แถมดูถูกประชาชนหลังรู้ผล ชี้ทำงานในสภาฯ จริงรู้ดี มี สส. จำนวนน้อยที่ทำการบ้านและกล้าปกป้องประโยชน์ประชาชนจริง
วันนี้ (9 ก.พ.) นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเผ็ดร้อน โดยพาดพิงถึงพฤติกรรมของนักการเมืองบางกลุ่ม ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง
นางอังคณาระบุว่า ก่อนการเลือกตั้ง นักการเมืองเหล่านี้ไม่เคยแสดงความถ่อมตน เมื่อมีใครออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็มักถูกโจมตีกลับ พร้อมมองว่าตนเองเป็น “คนรุ่นใหม่” ที่มีความคิดเห็นดีกว่าใคร ไม่รับฟังผู้อื่น และเป็นกลุ่มที่แตะต้องไม่ได้ จนสุดท้ายไม่มีใครอยากออกมาเตือน
ขณะเดียวกัน หลังทราบผลการเลือกตั้ง กลับแสดงท่าทีดูถูกประชาชน โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดที่ไม่ได้เลือกตนเอง มองว่า “โง่” และไม่เข้าใจระบบการเมือง พร้อมอธิบายบทบาทของ สส. ว่ามีหน้าที่เสนอและกลั่นกรองกฎหมาย ไม่ใช่การรับฟังปัญหาทุกข์สุขของประชาชน
นางอังคณายังกล่าวถึงการทำงานในคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณากฎหมายว่า ผู้ที่เคยเข้าไปนั่งทำงานจริงจะรู้ดีว่า มี สส. เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีความรู้จริง ทำการบ้าน มีเหตุมีผล และกล้ายืนหยัดโต้แย้งหรือคัดค้านถ้อยคำในกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
“ที่เห็นอยู่ชัด ๆ คือมีหลายคนเพียงแค่เข้าไปนั่งฟัง และคอยยกมือโหวตเท่านั้น” นางอังคณาระบุในโพสต์
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและร่วมวิพากษ์วิจารณ์บทบาทการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันอย่างกว้างขวาง