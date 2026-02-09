เกิดเหตุโดมศูนย์ฝึก กฟน.ถล่มที่บางพลี บาดเจ็บไม่ทราบจำนวน กู้ภัยงงถูกห้ามเข้า อ้าง "พื้นที่รัฐวิสาหกิจ"

ระทึก!! โดมศูนย์ฝึกการไฟฟ้านครหลวงบางพลีถล่ม ไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บ อาสากู้ภัยงงถูกสั่งห้ามเข้าพื้นที่ อ้างเป็นเขตหน่วยงานราชการขอจัดการเองทั้งหมด
วันนี้ (9 ก.พ.) เพจ "Fire & Rescue Thailand" โพสต์รายงานเกิดเหตุอาคารโดมถล่มภายในศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) ซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ทราบจำนวน อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่กู้ชีพบางพลีสนับสนุนที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบไม่อนุญาตให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพเข้าช่วยเหลือ โดยแจ้งว่าจะดำเนินการเองทั้งหมด ไม่ต้องการการสนับสนุนจากนอกพื้นที่ ด้วยเหตุผลเป็นพื้นที่หน่วยงานราชการ (รัฐวิสาหกิจ) พื้นที่ สภ.บางเสาธง