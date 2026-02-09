“พงศ์พรหม” วิเคราะห์เหตุพรรคประชาชนร่วงหนักเลือกตั้ง 69 ชี้ตกม้าตายนโยบายเรื่องเศรษฐกิจ-ความมั่นคง

พงศ์พรหม ยามะรัต อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า เปิด 6 เหตุผลวงในวิเคราะห์ความพ่ายแพ้ของพรรคประชาชน ชี้ตกม้าตายนโยบายเศรษฐกิจ พร้อมเตือนสติปมอินฟลูฯ ปากแจ๋ว ด้อยค่ากองทัพและโหนกระแสบูลลี่พระราชกรณียกิจ คือจุดตายที่ทำคนไทยรับไม่ได้
วันนี้ (9 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Pongprom Yamarat” ของ นายพงศ์พรหม ยามะรัต อดีตรองหัวหน้าพรรคกล้า และอดีตรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย ได้ออกมาโพสต์วิเคราะห์หลังวันเลือกตั้ง 2569 ระบุว่า “สิ่งที่ทำให้พรรคประชาชน “ร่วงหนัก” รอบนี้
ผมขอแนะนำจากคนที่ประกาศสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย มองตัวเองเป็นฝ่ายขวาปฏิรูป ต้านทุนเทา แต่ก็พร้อมสนับสนุนพรรคส้มฝ่ายที่ดี ไม่แตกแยก ไม่อาฆาตมาดร้าย ให้ได้เป็นรัฐบาลเสมอตั้งแต่สมัยคุณพิธา
ผมเป็นคนที่มีแนวคิด Liberal Democratic โดยต้องอยู่บนความเป็นประชาชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1. ในมุมผมก่อน ผมโพสต์ล่วงหน้าแต่แรกแล้วว่า ส้มรอบนี้ “ผิดฟอร์ม” นโยบายที่เคยเด่น หายเกลี้ยง คนรู้จักในต่างจังหวัดรู้สึกตรงกันว่า พรรคที่เคยเป็นความหวัง รอบนี้จับต้องไม่ได้
❌ ไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายปฏิรูปเกษตร ที่ดิน เพื่อเกษตรกร
❌ ไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายปฏิรูปความเหลื่อมล้ำ ที่เคยเป็นจุดขาย
❌ ไม่ชัดเจนเรื่องนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ ที่เคยพอมีแนวทางบ้าง
❌ ไม่ชัดเจนเรื่องความไม่เท่าเทียมกันของโอกาส
❌ ไม่ชัดเจนเรื่องการกระจายอำนาจสู่ต่างจังหวัด
เรื่องเศรษฐกิจ และความมั่นคง ณ ปีนี้คือ priority แรกๆ ของประชาชนครับ แต่คุณทิ้งหลักการคุณเกลี้ยงเลยโดยไปโหนแต่กระแสคุณไอซ์รบทุนเทา แต่คุณไอซ์ก็พลาดในหลายเรื่องที่คนวิจารณ์หนัก เช่นไม่รับทักจากคุณเสรีพิศุทธ์ ซึ่งแกก็เป็นคนที่ประชาชนยอมรับว่ามีความกลางมากกว่านักการเมืองส่วนใหญ่ หรือไปปะทะรายวันกับฐานเสียงกลุ่มต่างๆ โดยไม่จำเป็น
ผมเคยโพสต์ว่าการเมืองรอบนี้ต้องไปทั้งเศรษฐกิจ และความมั่นคงไปพร้อมๆ กัน ส้มต้านทุนเทานั้นดีมาก แต่กลับ “ทิ้ง” นโยบายเศรษฐกิจเดิมของตัวเอง แถมไม่ set ทีมเศรษฐกิจที่ realistic ผมเชียร์ทั้งพี่แต๋ม และคุณศิริกัญญาเสมอ แต่คุณศิริกัญญายังมีประสบการณ์ไม่พอที่จะสร้างเกมตัวเอง ซึ่งไม่ผิด
ดังนั้น ส้มควรอยู่บนเกมเดิมที่เดินได้ดี เรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ แต่กลับไม่ทำ กลายเป็นไปเน้นการปะทะรายวันแถมเอาอินฟลูฯ มาข่มว่าคนอื่นโง่หมด คุณทิ้งแก่นตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย
2. ทุกที่เจอเหมือนกันคือ หลังปี 2566 ส.ส.ส้มไม่ลงพื้นที่ ผมว่าเรื่องนี้คนก็บ่นกันเยอะแล้ว
ต้องเข้าใจครับว่า เมืองไทยยังมีปัญหาต่างๆ เยอะ ส.ส.ควรเป็นที่พึ่งได้ ไม่มากก็น้อย เอาแค่เขตผม ส้มชนะปี 66 แต่ผมไม่เคยเจอ ไม่เคยมีเบอร์ติดต่อ ไม่เคยเห็นส้มลงพื้นที่ แก้ปัญหาใดๆ อีกเลย
3. ด้อมส้มต้องลดการด่าทอ ด้อยค่าคนอื่นครับ
อย่างที่ผมแปะมาให้ดูเลือกตั้งได้น้อยลงด้อมส้มด่าคนไทยทั้งประเทศเลยด้วยคำดูถูกต่างๆ นานา
จุดอ่อนส้มคือ ดูสถิติโซเชียลมีเดียผิดพลาด ทราบมั้ยครับ ประชากร Gen X + Baby boomer ใช้โซเชียลมีเดียสูง มีปริมาณคนมากกว่า แต่ปริมาณการคอมเมนต์ต่ำ คือชอบอ่าน แต่ไม่อยากเถียงกับใคร กลับกันกับ Gen Alpha + Gen Z ที่มีปริมาณคนน้อยกว่า (Ageing population) แต่คอมเมนต์สูง เถียงหนัก
สิ่งที่เกิดปัญหาใหญ่คือด้อมส้มที่มักไปด่า ไปด้อยค่าคนเจเนอเรชันอื่น นี่คือการผลักมิตรที่มีปริมาณมากกว่าไปเป็นศัตรูหมด
4. การวิจารณ์ทหาร ความมั่นคง ผิดที่ ผิดเวลาเสมอ มี digital footprint ชัด รวมถึงไม่ฟังคำวิจารณ์ตัวเอง
จุดอ่อนจุดนี้ทุกคนก็เห็นชัด ในภัยความมั่นคง เราย่อมต้องการทหารมาช่วยเสมอ แต่ส้มมีท่าทีด้อยค่าทหารซ้ำๆ โดยมีหลักฐานทาง digital footprint เช่นทหารไทย รบกับใครก็จะแพ้ หรือพูดเรื่องลดกำลังอาวุธในสถานการณ์โลกที่น่าห่วง แทนที่จะไปสนับสนุนเรื่องความโปร่งใสแทนซึ่งคือรากปัญหามากกว่า แถมเตือนไม่ได้ แปลว่าไม่เข้าใจเลยว่าที่ทำอยู่นั้นมันไม่ควร
5. ปีที่แล้ว (2568) ผมแชร์สนับสนุนแนวคิดพรรคส้มหลายครั้ง จนมีคนมาท้วง และส่งข้อมูลที่เป็นหลักฐานหลายอย่างให้ดูและผมนำข้อมูลเหล่านี้ไปหาหลักฐานเอง จนพบว่าในเครือข่ายอินฟลูฯ ส้มมีการโพสต์ และคำพูดหมิ่นเหม่ อาฆาตมาดร้ายจริง จน 3 เดือนสุดท้ายก่อนปลายปี ใครสังเกตจะเห็นว่าผมยุติการแชร์สิ่งต่างๆ จากส้มโดยสิ้นเชิง การมีคนที่พูดหมิ่นเหม่แบบนี้ แม้อาจไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค พรรคก็ควรตักเตือน หรือตัดคนเหล่านี้ออกครับ ไม่ใช่ทำเป็นไม่สน หรือมองไม่เห็น การทำการเมืองดี ต้องไม่ให้คนที่สร้างความแตกแยกมาเกาะกระแสพรรคครับ
ฮิตเลอร์ หรือพอลพต ปฏิรูปประเทศไม่สำเร็จทั้งสิ้น
6. เน้นนะครับ ทุกพรรคมีคนดี คนไม่ดีพรรคภูมิใจไทยวันนี้มีคนดีเพิ่ม แต่ก็มีคนแย่มากๆ ผสมอยู่มาก โดยเฉพาะที่แตกรังมาจากที่อื่นที่สังคมสงสัยในความโปร่งใส ซึ่งหลังเลือกตั้งก็ต้องอัดกันต่อเรื่องทุนเทา และการคอร์รัปชัน
พรรคประชาชนเองมีแนวทางปฏิรูปที่ดี และชัดเจน แต่ก็ต้องไม่มีพื้นที่ให้กับกลุ่มคนที่มีประวัติยุแยงให้เกิดความแตกแยกแบบผิดๆ เช่นกัน เอาแค่รูปการปฏิบัติพระราชกรณียกิจก่อนเลือกตั้ง ด้อมส้มยังโหนมาด่า มาด้อยค่าได้ คุณคิดว่าจิตใจคนไทยจะรู้สึกอย่างไร? ดูดีๆ กระแส 24 ชั่วโมงก่อนเลือกตั้งที่ด้อมส้มไปวิจารณ์พระราชกรณียกิจ ก็สร้างความไม่พอใจให้คนมากมาย”