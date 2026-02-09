เพจดังฟาดเจ็บ! หยุดด้อยค่าคนบ้านนอกโง่ ย้อนถามคนกรุงเลือก "คนที่ชอบ" หรือ "คนเก่งที่สุด"

เพจดังฟาดคนกรุงหยุดด้อยค่าคนต่างจังหวัดว่าโง่ หลังเกิดกระแสตราหน้าเลือกคนเห็นแก่เงิน ย้อนเจ็บคนเมืองก็ไม่ได้เลือกที่ 'วุฒิ' แต่เลือกตาม 'ใจ' ยกเคส ส.ส. ไร้ประสบการณ์ชนะด็อกเตอร์ขาดลอย จี้ควรเคารพเสียงผู้อื่นหากโหยหาประชาธิปไตย
วันนี้ (9 ก.พ.) เพจ ”ซุปตาร์ เกรียน ร่างสอง“ ออกมาโพสต์ข้อความ วิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติของคนบางกลุ่ม (โดยเฉพาะคนเมืองหรือผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล) ที่ไปดูแคลนการตัดสินใจเลือกตั้งของคนต่างจังหวัด ชี้ เมื่อต่างฝ่ายต่างเลือกในสิ่งที่ตนเองพอใจ จึงไม่ควรมีใครไปตราหน้าคนอื่นว่าโง่หรือด้อยค่าการตัดสินใจของใคร สิ่งสำคัญที่สุดคือการ "เคารพการตัดสินใจของผู้อื่น" ซึ่งเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อ ความว่า
“อย่าไปด่าอย่าไปด้อยค่าคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกว่าโง่เลยครับ ถ้าเขาจะเลือกคนที่เห็นหน้าเห็นตากันบ่อย ถ้าเขาจะเลือกคนในพื้นที่ที่ทำงานและคอยช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะอยู่ในสภาและอยู่นอกสภา ซึ่งการเลือกของเขาในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดแต่ประการใด
ส.ส บ้านนอกส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้คิดแบบพวกส้ม ที่เวลาชาวบ้านเรียกหาหรืออยากจะให้มาช่วยเหลืออะไรแล้วคุณจะตอบกลับไปว่า...ไม่ใช่หน้าที่ หน้าที่ของเขาคือการทำงานในสภาเท่านั้น ซึ่งจุดนี้ ส.ส ในพรรคส้มก็พูดกันบ่อย ธนาธรเองก็ยังมาพูดเลยว่าการทำงานนอกสภาไม่ใช่หน้าที่ของ ส.ส
ผมเองก็เจอมาเยอะในหลายๆท้องที่ โดยเฉพาะพรรคส้มกับข้อติที่ว่าไม่ค่อยพบเจอหรือแทบไม่เห็นหน้ากันเลยโดยเฉพาะ ส.ส ในพื้นที่ที่เขาเลือกเข้ามา และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่การเลือกตั้งในครั้งนี้พวกเขาอาจจะเปลี่ยนใจ เพราะ ส.ส บางคนนั้นทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือยังคงทำงานในพื้นที่ไม่ต่างอะไรกับการทำงานในสภาครับ บางคนสอบตกแท้ๆก็ยังช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ตลอด
ส่วนคนกรุงเทพฯที่กำลังด่าคนบ้านนอกอย่างดุเดือดว่าโง่ ดักดาน ไม่อยากพัฒนา ไม่อยากเปลี่ยนแปลง หนักกว่านั้นคือไปตราหน้าว่าคนบ้านนอกขายเสียงและเห็นแก่เงิน อันนี้อยากจะให้คิดกันเสียใหม่ครับ เพราะผมเห็นผู้ที่ถูกรับเลือกให้มาเป็นผู้แทนราษฎรในรอบล่าสุดแล้วได้แต่ถอนหายใจ ตรงๆคือพวกคุณแม่งไม่ได้เลือกคนดีคนเก่งอะไร แค่เลือกคนที่ถูกใจก็แค่นั้น ยกตัวอย่าง ส.ส คนล่าสุดที่ถูกเลือกในภาพ ซึ่งก็เป็นผู้แทนราษฎรที่ถูกรับเลือกในท้องที่กรุงเทพฯ
เขตนี้ถ้าเทียบกันด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิ ดีกรีความเก่งกาจ ต้องบอกว่าเลือกยากที่สุด เพราะแต่ละคนเป็นหนุ่มสาวและเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งหมด บางคนเป็นด็อกเตอร์ บางคนจบจากต่างประเทศ มีดีกรีและมีประสบการณ์ในการทำงานเยอะแม้อายุจะยังไม่มาก ต้องเรียกว่าดีกรียาวเป็นหางว่าว แว็บๆว่าตัวเต็งในเขตนี้เป็นดอกเตอร์ถึง 3 คน และคุณสมบัติโคตรดีทุกด้าน ถ้าได้เข้ามาทำงานช่วยชาติบ้านเมืองก็ถือว่าเหมาะสมด้วยคุณสมบัติที่มี
แต่เชื่อหรือไม่ครับ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างบนไม่ได้ถูกเลือก แต่คนกลับเลือกอดีตนักกิจกรรม นักประท้วงในม็อบ ความรู้ระดับสูงสุดคือปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงานไม่มี
คำถามในหัวจึงเกิด...คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือคุณเลือกสิ่งที่ชอบที่สุดกันครับ ?
ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ผิด แต่ถ้าพวกคุณเองยังเลือกได้แค่นี้ ทั้งๆที่มีสิ่งที่ดีกว่า คุณก็ไม่ควรจะไปด่าชาวบ้านหรือคนบ้านนอกที่เขาเลือกไม่เหมือนคุณครับ
ต่อคำด่าที่คุณด่าคนเห็นต่างว่า โง่ ดักดาน ไม่อยากพัฒนาพัฒนา ฯลฯ