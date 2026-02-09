"อิทธิฤทธิ์การเมืองเก่า!" ชูวิทย์ชำแหละเหตุพรรคส้มพ่ายย่อยยับ ชี้ส่งเด็กวานซืนไปให้บ้านใหญ่เชือด

"อิทธิฤทธิ์การเมืองเก่าของจริง! ‘ชูวิทย์’ โพสต์ร่ายยาวชำแหละความพ่ายแพ้พรรคส้ม ชี้ ‘น้ำเงินแลนด์สไลด์’ เพราะความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนเอง ลั่นเลิกฝันค้าง-เลิกลำพอง ชี้จุดอ่อนส่งเด็กวานซืนไปให้บ้านใหญ่เชือดถึงถิ่นจนพ่ายระเนระนาด ย้ำชัดต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่า 'ทำเอาท่าไหน' ถึงชวดเก้าอี้รัฐบาลซ้ำซาก"
หลัง พรรคภูมิใจไทยของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งของไทยอย่างถล่มทลายในวันอาทิตย์ (8ก.พ.) และคะแนนนิยมที่ถดถอยลงของพรรคประชาชน
ล่าสุด วันนี้ (9 ก.พ.) ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ"น้ำเงินแลนด์สไลด์เพราะส้ม" ซึ่งวิเคราะห์ถึงความพ่ายแพ้ของพรรคส้ม (พรรคประชาชน) ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ชี้ให้เห็นถึง "อิทธิฤทธิ์" ของการเมืองเก่าที่ฉวยจังหวะจากความพลาดพลั้งเพียงก้าวเดียวของคนรุ่นใหม่ พร้อมเตือนให้พรรคส้มเร่งสั่งสมประสบการณ์และปรับปรุงตัว หากหวังจะประสบความสำเร็จในอนาคต ทั้งนี้ นายชูวิทย์ ได้ระบุข้อความว่า
"น้ำเงินแลนด์สไลด์เพราะส้ม
.
พรรคส้มทำให้พรรคน้ำเงินเติบใหญ่ขึ้นมาเอง
.
เหตุจากการวาง “กลยุทธ์ที่ผิดพลาด“
.
น้ำเงินแลนด์สไลด์มาเป็นอันดับ 1 และทำให้พรรคส้มได้น้อยลงกว่า ปี 2566 อย่างที่ผมคาดการณ์
.
แถมด้วยพรรคกล้าธรรมที่เติบโตขึ้น เพราะได้ร่วมรัฐบาล 4 เดือนกับพรรคน้ำเงิน พลอยฟ้าพลอยฝนได้ไปด้วยก็เพราะพรรคส้มอีก
.
จากที่ “ฝ่ายเสรีนิยม” เป็นผู้ชนะเมื่อครั้งก่อน แต่พรรคส้มทำให้ฝ่าย “อนุรักษ์นิยม” พลิกฟื้นกลับมาแข็งแกร่งสุดๆ
.
ที่นี้เห็นฝีมือการเมืองเก่าหรือยัง ว่าเขาทำกันยังไง?
.
พรรคส้มต้องเรียนรู้อีกมาก และผมเตือนด้วยความหวังดีเสมอ
.
ประเทศไทยที่ “ยังไม่เปลี่ยน” ก็เพราะพรรคส้มฝันค้าง และคิดว่าตัวเองเก่ง ลำพองตัวกับคะแนนที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 อย่างไม่คาดคิด
.
แล้วส่งเด็กวานซืนไปสู้ สส. เขตกับบ้านใหญ่ จึงพากันล้มระเนระนาดอย่างที่ผมว่าไว้ ในพื้นที่เขตต่างจังหวัดที่บ้านใหญ่เตรียมตัวมาดี
.
ผมย้ำไปแล้วว่า ”พรรคส้มต้องโทษตัวเอง”
.
การไปปากไวพูดว่า “ประสบการณ์เก่าแบบนั้น ทำให้บ้านเมืองฉิบหายมาถึงทุกวันนี้“ ไม่ได้ทำให้พรรคส้มชนะการเลือกตั้ง
.
พรรคส้มต้องสั่งสมประสบการณ์อีกมาก เพื่อรับมือและพลิกเกมจากการเมืองเก่าให้ได้
.
แล้วเที่ยวนี้อย่าไปโทษใครอีกนะครับว่า ”เขาไม่ให้เราเป็นรัฐบาล“
.
ต้องพูดว่า ”เราไปทำเอาท่าไหน ทำไมไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียที“
.
แล้วนี่ ป.ป.ช. จะลงดาบตามอีก เรื่อง 44 สส. เสนอแก้ ม.112
.
หันมองตัวเองและปรับปรุง วันหนึ่งจะเป็นวันของพวกคุณ
.
ให้กำลังใจและเดินก้าวต่อไป ทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยขวากหนาม
.
แล้วต่อไปอย่าเอาคะแนนที่ประชาชนเลือกไปเทให้ใครอีกนะน้อง
.
พี่รักถึงเตือนน้อง แต่ยังกลับมาด่า
.
ทีนี้เข้าใจกันหรือยัง?
.
ว่า “อิทธิฤทธิ์“ ของการเมืองเก่าเก่งแค่ไหนเมื่อพลาดเพียงก้าวเดียว
.
จึงบอกได้ว่า “น้ำเงินแลนด์สไลด์เพราะส้มเองแท้ๆ”
.
ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยสักนิด"