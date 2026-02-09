"ปวิน" ฟาดด้อมส้ม! แพ้แล้วอย่าโทษคนอื่น หลังรุมถล่มคนต่างจังหวัด "โง่-ล้าหลัง" ชี้ไม่เรียนรู้บทเรียนอดีต

‘ปวิน’ ออกโรงฟาดดึงสติด้อมส้ม หลังพ่ายย่อยยับในสนามต่างจังหวัดแต่กลับรุมถล่มบูลลี่คนเห็นต่าง ลั่นเลิกด่าคนต่างจังหวัดโง่-ล้าหลัง ชี้พฤติกรรมโทษคนอื่นคืออุปสรรคใหญ่ที่ทำให้พรรคเข้าไม่ถึงใจประชาชน ย้ำชัดหากไม่เรียนรู้บทเรียนอดีตระวังพรรคยิ่งถอยห่างจากชัยชนะ"
หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา บรรยากาศทางการเมืองไทยในวันนี้ (9 ก.พ.) เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลคะแนนอย่างดุเดือด โดยเฉพาะความพ่ายแพ้ของพรรคที่เคยเป็นกระแสแรงอย่าง พรรคประชาชน (พรรคส้ม) ในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเหล่าด้อมส้มจำนวนมาก ออกมาดูถูกคนต่างจังหวัดว่าไม่เลือกสีส้ม เพราะปฎิเสธความเจริญ บ้างก็บอกให้จมอยู่กับความจนและล้าหลังต่อไป บ้างก็บอกว่าเพราะเป็นกลุ่มคนแก่ ไม่เปิดโอกาสให้ลูกหลานได้สัมผัสความเจริญ
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (9 ก.พ.) นาย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆฝากไปถึงเหล่าด้อมส้มว่า แทนที่จะหันกลับมาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือยุทธศาสตร์ที่ทำให้เข้าไม่ถึงใจคนส่วนใหญ่ แต่กลับพบพฤติกรรมในลักษณะ "โทษคนอื่น" โดยเฉพาะการตราหน้าว่าคนต่างจังหวัดที่เลือกพรรคอื่นว่าเป็นคนโง่ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการไม่เรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวในอดีต และอาจกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้พรรคยิ่งถอยห่างจากชัยชนะในพื้นที่ภูมิภาคมากขึ้นไปอีก
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ว่า แม้จะได้รับความนิยมอย่างสูงในเขตเมืองหลวง แต่หากกลุ่มผู้สนับสนุนยังคงใช้ชุดความคิดที่มองว่าผู้เห็นต่าง "โง่" หรือ "ไม่รู้เท่าทัน" ก็จะเป็นการปิดกั้นโอกาสในการทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของคนในพื้นที่อื่น ๆ และอาจส่งผลให้พรรคต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง หากยังไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเข้าหาฐานเสียงที่หลากหลายกว่าเดิม