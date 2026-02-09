'นิ้วกลม' วิเคราะห์ผลเลือกตั้ง 69 ชี้ฝ่ายอนุรักษนิยมยังแกร่ง ย้ำ 'ความเปลี่ยนแปลง' เกิดขึ้นแล้วในใจคน

"นิ้วกลม" เคลื่อนไหว! หลังผลเลือกตั้ง 69 ชี้ชัดพลัง 'อนุรักษนิยม' ยังครองเมือง เจ้าตัวโพสต์ร่ายยาวเคารพเสียงส่วนใหญ่แม้ความเปลี่ยนแปลงยังไม่มาถึงในเชิงตัวเลข แต่เชื่อมั่น 'เมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลง' ได้หยั่งรากในใจผู้คนแล้ว พร้อมวอนรัฐบาลใหม่บริหารด้วยความโปร่งใส และขอให้คนไทยรักษามิตรภาพท่ามกลางความเห็นต่าง
จากกรณี เลือกตั้ง 2569 คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกมากเป็นอันดับ 1 อย่างรก็ตาม เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Sarawut Hengsawad" หรือ นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เป็นที่รู้จักในนามปากกาว่า "นิ้วกลม" ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ แม้วันนี้การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจะยังไม่ชนะในเชิงตัวเลข แต่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกิดขึ้นแล้ว ขอให้รักษาความหวังและมิตรภาพท่ามกลางความเห็นต่าง เพื่อรอคอยการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ถ้าผลออกแบบนี้จริงๆ อาจพอจะบอกได้ว่า ณ ขณะนี้เสียงของฟาก "อนุรักษนิยม" มีมากกว่าอีกฝั่ง ระบบในโครงสร้างเดิมยังสามารถให้คุณให้โทษ และอุปถัมภ์ดูแลประชาชนในหลายกลุ่มหลายที่ให้รู้สึกว่าจะทำให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี มีกินมีใช้ และคนจำนวนไม่น้อยอาจเลือกด้วยกระแสชาตินิยม ความคาดเดาได้ ความมั่นคง จนถึงตัวละครที่ดึงมาบริหารแล้วชูขึ้นเป็นภาพ "มืออาชีพ" ซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งรู้สึกมั่นใจในฝีมือ และอีกสารพัดเหตุผลทั้งที่พอมองเห็นและที่ไม่อาจคาดเดาได้
แต่การเมืองเป็นเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุด เกมยังไม่จบตรงนี้ และย่อมดำเนินต่อไปอีก พรรคประชาชนหรือพรรคใดๆ ที่ต้องการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างคงต้องทำงานทางความคิดและทำงานในพื้นที่หนักขึ้นอีกในการสื่อสารความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อแก้ไปที่รากปัญหาของประเทศนี้ และเพื่อมีโอกาสได้เข้ามาบริหารในวันข้างหน้า
หวังว่า พรรคที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลจะใช้อำนาจจากประชาชนที่ได้รับมาบริหารประเทศด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่คอร์รัปชั่น และนำไปสู่ความเท่าเทียมกันมากขึ้น (หวังว่าครับ หวังมาก หวังว่าจะหวังได้) ส่วนในฝั่งประชาชน การเป็น active citizen ที่ส่งเสียง มีส่วนร่วม ติดตาม แสดงออก น่าจะมีส่วนทำให้การเมืองเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ได้ (หวังว่า หวังอีกแล้ว) ดูคล้ายเป็นคำตอบกลายๆ ว่า ความเปลี่ยนแปลงยังไม่มาถึง (ในวันนี้) แต่ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแล้วในความคิดของคนจำนวนไม่น้อย
อย่างน้อย ผลประชามติ "เห็นชอบ" ก็เป็นเสียงข้างมาก ประชาธิปไตยคือระบบที่รับฟังเสียงที่หลากหลาย สิ่งสำคัญคือ "ความหวัง" แม้ผลที่ออกมาอาจไม่ได้รัฐบาลที่ลงคะแนนให้ แต่ก็สามารถเคารพเสียงที่แตกต่าง และให้โอกาส โดยยังคงติดตามตรวจสอบเสมอ ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนพี่น้อง ไม่ว่าจะเลือกใคร อย่าเพิ่งหมดหวัง ถ้าปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ก็เป็นเรื่องดี ถ้าปัญหาต่างๆ ยังคาอยู่แบบเดิม วันหนึ่งผู้คนย่อมมองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
เคารพผลการเลือกตั้งในวันนี้ และยังมองเห็นความหวังอยู่ ไม่ได้เชื่อในนักการเมืองพรรคใด แต่เชื่อใน "ประชาชน"
ประชาชนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผ่านประสบการณ์ลองผิดลองถูก สมหวัง-ผิดหวัง รักษาความหวังกันไว้นะครับ และรักษามิตรภาพกับเพื่อนพี่น้องที่คิดต่าง เพราะวันนึงข้างหน้าเราอาจคิดเหมือนกันก็ได้ ขอส่งพลังให้กันครับ"