“อภิสิทธิ” ขอบคุณทุกคะแนนเสียง แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ ชี้เลือกเพราะอุดมการณ์

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณประชาชนหลังปิดหีบเลือกตั้ง ด้านคอมเมนต์หลั่งไหล บางส่วนย้ำเลือกเพราะศรัทธา อุดมการณ์ และหวังเห็นพรรคกลับมาเป็นสถาบันการเมืองเข้มแข็ง
วันนี้ (8 ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุสั้น ๆ ว่า “ขอบคุณทุกคะแนนเสียงครับ” หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกตั้ง
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีผู้กดถูกใจและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายความเห็นสะท้อนกำลังใจและความคาดหวังต่อบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในสนามการเมือง
หนึ่งในคอมเมนต์ระบุว่า
“สนับสนุนการเมืองสุจริต และให้กำลังใจพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นสถาบันทางการเมืองอีกครั้ง”
ขณะที่อีกความเห็นเผยว่า
“บ้านผมทั้งบ้าน แม้มีสองเสียง แต่กาให้สองใบเลยครับ ขอให้เป็นฝ่ายตรวจสอบที่เข้มข้น”
นอกจากนี้ ยังมีผู้แสดงความเห็นถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือก โดยระบุว่า
“กาให้คุณอภิสิทธิ์ยกบ้าน และเป็นคะแนนบริสุทธิ์แท้ ๆ เราเลือกคนที่ซื่อสัตย์ มีความสามารถ มีทั้งไอคิวและอีคิว”
บางส่วนมองผลการเลือกตั้งในแง่บวก แม้จำนวนที่นั่งอาจไม่มาก แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ
“ครั้งนี้เป็นการเลือก ปชป ที่ภูมิใจที่สุด อาจจะได้ สส. ไม่เยอะ แต่ดูเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้ว”
ขณะที่อีกคอมเมนต์ให้กำลังใจว่า
“แต่หนูภูมิใจนะ เรากลับมาได้ หัวหน้านี่เพิ่งเริ่มต้น”
ทั้งนี้ กระแสตอบรับใต้โพสต์สะท้อนมุมมองของผู้สนับสนุนที่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และคาดหวังบทบาทของพรรคในฐานะพลังทางการเมือง ทั้งในบทบาทรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต่อไป