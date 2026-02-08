xs
xsm
sm
md
lg

“เท้ง” โพสต์ขอบคุณ พร้อมหวังว่าประเทศ จะก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยปากกาของประชาชน"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เท้ง ณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมขอบคุณสมาชิกพรรค ทีมงาน และอาสาสมัครทุกคน เชิญชวนร่วมติดตาม ตรวจสอบ และปกป้องคะแนนเสียง หวังเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังประชาชน

วันนี้ (8 ก.พ.) “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อร่วมตัดสินอนาคตของประเทศในวันนี้

ณัฐพงษ์ยังกล่าวขอบคุณสมาชิกพรรค ผู้สมัคร ทีมงาน และอาสาสมัครทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานสนับสนุนพรรคมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และปกป้องทุกคะแนนเสียง รวมถึงร่วมเฝ้ารอผลการเลือกตั้งในค่ำคืนนี้ ด้วยความหวังว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ด้วยพลังและปากกาของประชาชน



“เท้ง” โพสต์ขอบคุณ พร้อมหวังว่าประเทศ จะก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยปากกาของประชาชน"
“เท้ง” โพสต์ขอบคุณ พร้อมหวังว่าประเทศ จะก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยปากกาของประชาชน"
กำลังโหลดความคิดเห็น