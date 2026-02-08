“เท้ง” โพสต์ขอบคุณ พร้อมหวังว่าประเทศ จะก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยปากกาของประชาชน"

เท้ง ณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมขอบคุณสมาชิกพรรค ทีมงาน และอาสาสมัครทุกคน เชิญชวนร่วมติดตาม ตรวจสอบ และปกป้องคะแนนเสียง หวังเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังประชาชน
วันนี้ (8 ก.พ.) “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อร่วมตัดสินอนาคตของประเทศในวันนี้
ณัฐพงษ์ยังกล่าวขอบคุณสมาชิกพรรค ผู้สมัคร ทีมงาน และอาสาสมัครทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานสนับสนุนพรรคมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และปกป้องทุกคะแนนเสียง รวมถึงร่วมเฝ้ารอผลการเลือกตั้งในค่ำคืนนี้ ด้วยความหวังว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ ด้วยพลังและปากกาของประชาชน