สมชัยฟันธง! ภูมิใจไทยนำ 160 เสียง รัฐบาลสีน้ำดอกอัญชันเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

“สมชัยโพล” ก็มา นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประเมินขั้วอำนาจการเมือง สูตรผสม 3 พรรคใหญ่โกย 295 เสียง ท่ามกลางการจับตาทิศทางรัฐบาลชุดใหม่
วันนี้ (8 ก.พ.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “ปั่นไปไหน – สมชัย ศรีสุทธิยากร” เรื่อง “สมชัยโพล กับเทียนเล่มที่ 3” โดยมีเนื้อหาระบุว่า “สมชัยโพล กับเทียนเล่มที่ 3
ภูมิใจไทย 160
ประชาชน 130
เพื่อไทย 110
กล้าธรรม 35
ประชาธิปัตย์ 25
ประชาชาติ 10
รัฐบาล สีน้ำดอกอัญชัน
160+110+25 = 295 เสียง
17.00 น.
8 ก.พ. 2569