“จุลพันธ์” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขอบคุณ ย้ำเพื่อไทยไม่หยุดทำงาน ชวนจับตานับคะแนนให้โปร่งใส

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและลงประชามติ ชี้ทุกคะแนนเสียงคือพลังประชาธิปไตย พร้อมยืนยันพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไป ไม่ว่าผลเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร และเชิญชวนร่วมติดตามการนับคะแนนอย่างโปร่งใสในค่ำคืนนี้
วันนี้ (8 ก.พ.68) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุข้อความว่า
“ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และลงเสียงประชามติ ไม่ว่าคุณจะเลือกใคร การตัดสินใจของคุณคือพลังสำคัญของประชาธิปไตย และคือความหวังของประเทศนี้
ขอบคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร สส. ทีมงาน และอาสาสมัครทุกคน ที่ทำงานหนักมาตลอดกว่า 50 วันที่ผ่านมาอีกครั้ง ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ผมภูมิใจในทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน
และขอยืนยันจากใจว่า พรรคเพื่อไทยจะไม่หยุดทำงานเพื่อประชาชน ไม่ว่าผู้สมัครของเราจะได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือก ทุกคนจะยังทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป ทั้งในสภา นอกสภา และในทุกพื้นที่ที่ประชาชนต้องการ
สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันติดตามและช่วยกันตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง และร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งในค่ำคืนนี้ไปพร้อมๆ กัน”