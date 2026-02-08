คุณแม่แต๋มคะ! ศุภจีพาลูกชายไปเลือกตั้ง เรียนแพทย์จุฬาฯ ปี 4 ยังไม่มีแฟน-แม่ไม่หวง

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ อดีต รมว.พาณิชย์ และผู้ช่วยหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย พาลูกชายคนเล็กไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เรียนแพทย์จุฬาฯ ปี 4 ยังไม่มีแฟน แม่ไม่หวงแถมรับสมัครอีก
วันนี้ (8 ก.พ.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ อดีต รมว.พาณิชย์ และผู้ช่วยหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยบุตรชายคนเล็ก เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางศุภจียังแนะนำบุตรชายคนเล็กแก่สื่อมวลชนที่ไปทำข่าว คือนายนอร์ธ อายุ 25 ปี เรียนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับคำชมว่าน่ารัก
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีแฟนหรือยัง นายนอร์ธ กล่าวว่า ไม่มีครับ เมื่อถามนางศุภจีว่าหวงหรือเปล่า นางศุภจี กล่าวว่า ไม่หวงเลยค่ะ รับสมัคร ก่อนขอบคุณผู้สื่อข่าว
อนึ่ง ข้อมูลจากบัญชีทรัพย์สินฯ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า นางศุภจี มีคู่สมรสคือ นายปรีธยุตม์ นิวาศะบุตร อายุ 67 ปี โดยมีบุตร 2 คน คือ นายพิสิฏฐ์กร เจริญมิน สุธรรมพันธุ์ อายุ 30 ปี ทำงานที่ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายณพิสิฏฐ์ สุธรรมพันธุ์ อายุ 24 ปี (ณ วันที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ) สถานศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
@chokdth “แม่แต๋ม” ควงลูกชาย เปิดตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่าบอกใครนะ! เรียนหมอ ยังโสดอยู่ #ศุภจีสุธรรมพันธุ์ #เลือกตั้ง69 #ขึ้นฟีดเถอะ #อย่าปิดการมองเห็นผม #SuperG ♬ original sound - ห้องข่าวบันเทิง