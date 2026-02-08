ว่อนเน็ต! ด้อมบางพรรคทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ถ่ายรูปถ่ายคลิปบัตรอวดกันหรา

พบด้อมพรรคการเมืองบางพรรคทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ถ่ายภาพถ่ายคลิปบัตรเลือกตั้งเพื่อชี้นำการเลือกตั้ง ทั้งที่ กกต. เคยเตือนห้ามทำ ฝ่าฝืนคุก 1 ปี ปรับ 2 หมื่น แต่ก็ยังไม่รู้จักฟัง
วันนี้ (8 ก.พ.) รายงานข่าวแจ้งว่า บนโซเชียลฯ แชร์และประณามผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรค ถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอคลิปบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ที่กากบาทเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเพื่อชี้นำการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เคยออกมาเตือนห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว แม้จะถ่ายเก็บไว้หรือนำโพสต์ลงโซเชียล เพราะการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง หรือการทำให้ผู้อื่นทราบว่าตนเองลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคใด ถือเป็นการเปิดเผยความลับในการลงคะแนน ซึ่งกฎหมายห้ามอย่างชัดเจน
โทษตามกฎหมายเลือกตั้ง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ