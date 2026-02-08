xs
“หม่ำ จ๊กม๊ก” พร้อมลูกชาย ใช้สิทธิเลือกตั้ง 69 ฝากถึงนายกฯ คนที่ 33 รับปากแล้วต้องทำให้ได้อย่างที่พูด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 8 ก.พ. 69 เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 57 บริเวณโรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา หรือหม่ำจ๊กม๊ก และ นายเพทาย วงษ์คำเหลา หรือมิกซ์ ลูกชายหม่ำ ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ได้มีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปจำนวนมากทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก

จากการสอบถาม หม่ำ จ๊กม๊ก กล่าวว่า เมื่อเช้านี้มีเมียตนมาเลือกตั้งแล้ว แต่ตนพึ่งตามมาและมากับลูกชาย อยากฝากถึงนายกคนที่ 33 ถ้ารับปากไปแล้วต้องทำอย่างที่พูดให้ได้ ถ้าทำไม่ได้หรือไม่ทำ ให้ระวังตัวไว้ การเลือกตั้งในครั้งนี้ห่วงแต่เรื่องปากท้องประชาชนที่ต้องใช้ชีวิต ค่าแรง ค่าครองชีพ เห็นใจคนหาเช้ากินค่ำ บางคนหาตอนเช้าค่ำแทบไม่มีกิน อยากให้นายกคนใหม่มาดูแลคนล่างๆ อยากให้ดูเรื่องราคาสินค้า เศรษฐกิจ ตนอยากให้ประเทศไทยโปร่งใส และต้องตรวจสอบได้ทุกอย่าง ถ้ามีความผิดจะต้องรับผิดชอบตัวเอง ไม่ใช่ดันทุรังผิดแล้วไม่ยอมรับผิด ตนยังรับผิดชอบตัวเอง เพราะเคยผิดพลาดมาก่อนที่เชียงราย ตนก็ยอมรับผิด อยากให้ สส. ทุกท่าน ถ้ารู้ว่าผิดก็ยอมรับ ส่วนเรื่องตั้งปีนี้ ตนมองว่าปีนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคนให้ความสำคัญและบรรยากาศคึกคัก ทุกครั้งที่ตนเลือกตั้งจะมาที่ปลายบางตลอด ตนเคยขายรถ เคยขายส้มตำ เคยขายลาบ แต่ตนไม่เคยขายเสียง ตอนนี้อยากเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ มีเวลาเหลืออีกเยอะจนถึง 17.00 น.

ส่วนเรื่องที่มีช่องติ๊กต็อกช่องหนึ่งนำภาพตนไปตัดต่อใส่ชุดสีส้ม เหมือนเชียร์พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ไม่ใช่ช่องตน เป็นรูปของตนสมัยก่อนที่เล่นชิงร้อยชิงล้าน เอารูปตนมาตัดต่อ บางครั้งหลายเพจชอบเอารูปเก่าๆของตนมาลงและชอบปั่นข่าวมั่ว ตนอยากให้เอาออก เพราะบางครั้งตนโดนสังคมด่า กล่าวหาตน บางคนมาเม้นต์ต่อว่าเชิงลบ ว่าจะไม่ขอติดตามและจะไม่รับชมตนแล้ว ตนอยากบอกว่ารับชมตนต่อเถอะ ตนมีสติ และไม่ใช่นักแสดงที่บ้าๆบอๆ ซึ่งตนไม่มีโทรศัพท์ และเล่นโซเชียลไม่เป็น ถ้าใครจะติดตามตนให้ดูช่องภรรยาของตน หรือช่องลูกสาวของตนจะเป็นช่องที่จริงที่สุด




















