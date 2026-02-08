ภูมิใจไทยจ่อฟ้องหมิ่น "บอล ธนวัฒน์" ด้อมพรรคดังป้ายสีก่อนเลือกตั้ง

อดีตโฆษกพรรคภูมิใจไทย ศุภชัย ใจสมุทร จ่อฟ้องหมิ่นประมาท บอล ธนวัฒน์ วงค์ไชย อินฟลูเอนเซอร์ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองดัง โพสต์ข้อความใส่ร้ายพรรคก่อนเลือกตั้ง เตือนหากไม่หยุดจะดำเนินคดีรวมทั้งคนที่เข้ามาคอมเมนต์
วันนี้ (8 ก.พ.) เฟซบุ๊ก Suphachai Jaismut ของนายศุภชัย ใจสมุทร อดีตโฆษกพรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความระบุว่า "เจ้าของเฟซบุ๊กชื่อ “ธนวัฒน์ วงค์ไชย Thanawat Wongchai” และผู้แสดงความเห็นที่เป็นการใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทย ด้วยข้อความอันเป็นเท็จทุกคน โปรดทราบว่าหากไม่ยุติการทำผิดกฎหมายเสียในบัดนี้ พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีกับทุกคนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด"
ก่อนหน้านี้ เฟซบุ๊ก ธนวัฒน์ วงค์ไชย Thanawat Wongchai ของนายธนวัฒน์ วงค์ไชย อดีตนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประสานงานกิจกรรมวิ่งไล่ลุง อินฟลูเอนเซอร์ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โพสต์อินโฟกราฟิกก่อนวันเลือกตั้งหัวข้อ "ถ้าจะเลือกอนุทิน อย่าลืมเรื่องพวกนี้" (ไม่สามารถเผยแพร่ได้) พร้อมข้อความระบุว่า "ใครจะยังจะเลือกอนุทิน อย่าลืมเรื่องพวกนี้ ช่วยกันส่งต่อให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่อาจกำลังตัดสินใจ เลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายกับประเทศไทยมาก #รักชาติไม่กาอนุทิน ครับ" ทำให้นายศุภชัยออกมาเคลื่อนไหวดังกล่าว