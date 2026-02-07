“จีนเทา” ฉุนไทยวางตู้คอนเทนเนอร์ กระชากป้ายผ้าทิ้งลงพื้น “กัน จอมพลัง” เอาคืนแสบ

“เหิง หัวฟ่าง” นักธุรกิจจีนเจ้าของโรงแรมที่ทมอดา ฉุนทหารไทยวางตู้คอนเทนเนอร์กระชากป้ายผ้า “มูลนิธิกันจอมพลัง” วางทิ้งลงพื้น ด้าน “กัน จอมพลัง” เอาคืน ให้ทีมงานปลดป้ายโรงแรมร้อยล้านวางกับพื้นพร้อมใช้เท้าเขี่ย
วันนี้(7 ก.พ.) มีรายงานว่า หลังจากทหารนาวิกโยธินของกองทัพเรือไทยได้นำตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกันจอมพลัง มาวางกั้นปิดเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการรุกล้ำและควบคุมพื้นที่ชายแดนระหว่างบ้านท่าเส้น จ.ตราด กับทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ ของกัมพูชาแล้ว ปรากฏว่า นายเหิง หัวฟ่าง นักลงทุนชาวจีนที่เป็นเจ้าของโรงแรมในพื้นที่ทมอดา ได้แสดงความไม่พอใจ ด้วยการกระชากป้ายผ้ามูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ และ Fc กันจอมพลัง ที่ติดไว้บนตู้คอนเทนเนอร์ ลงมาทิ้งไว้กับพื้น
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาทีมงานมูลนิธิกันจอมพลัง ได้ดึงป้ายโรงแรม Heng Fang ของนายเหิง หัวฟ่าง มาวางไว้กับพื้นและใช้เท้าเขี่ย เป็นตอบโต้การกระทำของนายเหิง หัวฟ่าง ที่ดึงป้ายผ้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์
ทั้งนี้ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความในเพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ว่า “หยามหนักคนจีนหัวหน้าทหารเขมรที่ทมอดาเจ้าเดิมที่รื้อรั้วทำร้ายทหาร บุกมาริมชายแดน ไม่พอใจที่ผมตั้งรั้วตู้คอนเทนเนอร์ กระชากป้ายมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้และ Fc กันจอมพลัง ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ แล้วฉีกทิ้งต่อหน้าสื่อเขมร
“ผมเลยต้องขอสอนบทเรียนการให้เกียรติคนอื่นกับพวกจีนกร่าง ผมจึงให้ทีมงาน สอยป้ายของโรงแรมร้อยล้าน ของไอ้ฟ่างที่ริมชายแดน ลงมาเอาเท้าเขี่ยเล่นให้ฟ่างดูว่า ที่นี่ประเทศไทย การให้เกียรติคนอื่นคือเรื่องสําคัญ แต่เมื่อใดที่คุณไม่รู้จักกันให้เกียรติคนอื่น คนอื่นก็จะไม่ให้เกียรติคุณเช่นกัน แล้วการที่เคยรังแกคนอื่นได้ แล้วเขาไม่ตอบโต้ ก็ใช่ว่าจะทำกับคนไทยได้แบบนั้นทุกคน
“ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะทําหนักเท่าไหร่ ผมจะทําให้หนักกว่าคุณสองเท่า” กันจอมพลัง ระบุ