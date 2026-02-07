“ชนิสราฟาร์ม” โมเดล “เกษตรกรคู่ชีวิตทางอาชีพ”

ชีวิตที่เคยพึ่งพารายได้จากการขายข้าวสารและรับจ้างทั่วไปของ “ชนิสรา ละลา” เปลี่ยนไป เมื่อเธอตัดสินใจเริ่มต้นอาชีพเลี้ยงหมูขุนร่วมกับซีพีเอฟ แม้ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการเลี้ยงสัตว์มาก่อน แต่ด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถก้าวสู่การเป็นเจ้าของฟาร์มหมูขุน 11 โรงเรือน ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
จากโรงเรือนแรกเพียงแห่งเดียว ชนิสราฟาร์มค่อย ๆ ขยายการผลิตอย่างมีแบบแผน จนปัจจุบันมีโรงเรือนรวม 11 หลัง ความจุกว่า 9,000 ตัว ใช้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีฟาร์มสมัยใหม่ มุ่งสู่การเป็น Smart Farm สร้างรายได้ที่แน่นอนต่อเนื่อง พร้อมดูแลชุมชนรอบข้างไปพร้อมกัน
เรื่องราวของชนิสราฟาร์ม สะท้อนการเติบโตของเกษตรกรบนเส้นทาง “เกษตรกรคู่ชีวิตทางอาชีพ” ที่เกิดจากความตั้งใจจริงของผู้ลงมือทำ และการมีพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจที่เดินเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน
คลิกชมคลิป >> https://youtube.com/shorts/XLbWHj_42ag?si=SlPhpamslDorm7ze