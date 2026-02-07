ทร.ยันวางตู้คอนเทนเนอร์กั้นทมอดา ไม่ผิดข้อตกลงหยุดยิง มุ่งลดความตึงเครียด-เสริมความปลอดภัยพื้นที่

กองทัพเรือชี้แจงการวางตู้คอนเทนเนอร์ชายแดนกั้นพื้นที่ทมอดา-บ้านท่าเส้น จ.ตราด ยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิง มุ่งลดความตึงเครียดและเสริมความปลอดภัยพื้นที่
วันนี้(7 ก.พ.) เมื่อเวลา 17.09 น. เฟซบุ๊กเพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy โพสต้อความว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้ดำเนินการวางตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่ชายแดนบริเวณบ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเป็นมาตรการด้านความมั่นคงที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2569
การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งมีกลุ่มบุคคลลักลอบตัดและรื้อแนวลวดหนามในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งต่อเนื่องจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2569 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว การวางตู้คอนเทนเนอร์จึงเป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ลดการเผชิญหน้า และลดความหวาดระแวงในพื้นที่
ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยเคารพสิทธิมนุษยชนของพลเรือนที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต การวางตู้คอนเทนเนอร์จึงดำเนินการเฉพาะในจุดที่จำเป็นเท่านั้น มิได้วางตลอดทั้งแนววางกำลัง โดยเลือกวางในพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาจากการกระทำของบุคคลที่เข้ามาทำลายทรัพย์สินของทางราชการหรือสร้างความไม่สงบ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและเหมาะสม
การวางตู้คอนเทนเนอร์เป็นไปตามแนววางกำลังเดิม มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ หรือสร้างสถานการณ์ใหม่แต่อย่างใด และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้พิจารณาดำเนินการโดยยึดมั่นในถ้อยแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) อย่างเคร่งครัด มาตรการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยป้องกันการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าของกำลังทหารทั้งสองฝ่ายในระหว่างการลาดตระเวน
กองทัพเรือขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน รอบคอบ เคารพข้อตกลงระหว่างประเทศ และคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน