ไทยพีบีเอส เปิด Peace Room รายงานสดเรียลไทม์ 8 ก.พ.นื้

ไทยพีบีเอส เปิด Peace Room ศูนย์บัญชาการเลือกตั้ง และ Press Center 8 ก.พ.นื้ รายงานผลคะแนนสดจากหน่วยเลือกตั้งแบบเรียลไทม์หน้าจอ ชวนสื่อไทย-ต่างชาติร่วมเกาะติด เปิดพื้นที่รายงานข่าวโปร่งใส แม่นยำ น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวแบบนาทีต่อนาที ให้เสียงของทุกคนมีความหมาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เตรียมเปิด Peace Room ศูนย์บัญชาการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 เพื่อรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบทั่วไป และการออกเสียงประชามติ 2569 แบบเรียลไทม์จากหน้าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกัน 26 องค์กรภาคีสื่อ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเริ่มรายงานทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17.00 น.
ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สื่อไทย ที่สื่อมวลชนและภาคประชาชนร่วมกันรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นระบบ โปร่งใส แม่นยำ และตรวจสอบได้ เพื่อให้เสียงของทุกคนมีความหมายในกระบวนการประชาธิปไตย
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยี กล่าวว่า การทำงานของ Peace Room ศูนย์บัญชาการเลือกตั้ง เป็นการรายงานผลการนับคะแนนแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) ไทยพีบีเอส เครือข่ายสื่อพลเมือง พันธมิตรสื่อ 26 องค์กร และอาสาสมัครทั่วประเทศ ร่วมรายงานผลคะแนนจากหน้าหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เริ่มปิดหีบและนับคะแนน ทั้งการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 10,000 คน ภายใต้การทำงานและบริหารเครือข่าย โดยทีมนักข่าวพลเมืองไทยพีบีเอส และ VOTE62 โดยที่ศูนย์บัญชาการจะมีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลก่อนเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมทีมงานใน Peace Room กว่า 200 คน ทำงานร่วมกันเพื่อให้การรายงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้ สำหรับการปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง จะใช้พื้นที่ Convention II อาคาร D ไทยพีบีเอส เป็นศูนย์กลางการรายงานผลคะแนนแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยไทยพีบีเอสยังจัดตั้ง Press Center สำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ พร้อมจอมอนิเตอร์แสดงผลคะแนนและข้อมูลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์จากหลายมิติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำข่าว และสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งของประเทศไทยสู่สื่อมวลชนและนานาชาติ
นอกจากการการรายงานโดยอาสาสมัครภาคประชาชนแล้ว ในครั้งนี้จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลโดยตรงจากสำนักงาน กกต. และมีสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลระดับประเทศให้สื่อมวลชนทุกช่องได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อให้การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ เป็นครั้งที่สมบูรณ์ที่สุดจนนับคะแนนเสร็จสิ้น เพราะการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ความรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญที่ต้องการให้ทุกคนได้รู้คือ ความถูกต้อง ซึ่งทันทีที่หีบเลือกตั้งปิดลงในเวลา 17.00 น. ปฏิบัติการรายงานผลแบบเรียลไทม์จะเริ่มขึ้นทันที
ขณะเดียวกันทีมข่าวไทยพีบีเอส ทำหน้าที่เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-24.00 น. โดยเกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้งตั้งแต่เปิดจนถึงปิดหีบเลือกตั้ง การนับคะแนนเสียง วิเคราะห์ผลเลือกตั้ง และแนวโน้มการจับมือจัดตั้งรัฐบาล
ทั้งนี้ สามารถรับชมรายงานสดตรงจากหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ เกาะติดสถานการณ์นาทีต่อนาที ตั้งแต่เปิดหีบจนนับคะแนนเสร็จสิ้น วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 24.00 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และร่วมติดตามข่าวและข้อมูลการนับคะแนนรวมถึงบรรยากาศหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ทุกช่องทางออนไลน์ไทยพีบีเอส และ www.thaipbs.or.th/Election69