ดราม่าสนั่น! ห้ามสวม "ชุดไทยเกาะอก-สไบคู่ยีนส์" เข้าชมสถานที่ดัง ชาวเน็ตถามแรง แบบนี้กั๊ก Soft Power หรือไม่

โซเชียลเดือด! ป้ายห้าม "ชุดไทยประยุกต์" เข้าสถานที่สำคัญ เมื่อการนำสไบมาแมตช์ยีนส์กลายเป็นเรื่อง "ไม่เรียบร้อย" จนถูกสั่งห้ามเข้า งานนี้ชาวเน็ตตั้งคำถามแรง รัฐผลักดันชุดไทยให้เป็นสากล หรือกำลัง "คุมกำเนิด" ความคิดสร้างสรรค์ด้วยจารีตเดิม?
กลายเป็นประเด็นดราม่าเบาๆ เมื่อมีการแชร์ภาพป้ายประกาศกฎระเบียบการแต่งกายของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ระบุข้อความชัดเจนทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน ห้ามมิให้ผู้เข้าชมสวมใส่ "ชุดไทยเกาะอก" หรือ "ชุดไทยครึ่งท่อนที่ใส่กับกางเกงยีนส์" เข้าชมด้านในอย่างเด็ดขาด
ป้ายระบุว่าชุดไทยประยุกต์ เช่น การนำสไบมาแมตช์กับกางเกงยีนส์ หรือเสื้อเกาะอกแบบไทย ถือเป็นชุดที่ไม่เรียบร้อยและ "ไม่สามารถเข้าชมด้านในได้"
ชาวเน็ตหลายคนตั้งคำถามว่า ในขณะที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้คนใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสร้าง Soft Power แต่การวางกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปอาจเป็นการ "คุมกำเนิด" ความคิดสร้างสรรค์และการเข้าถึงวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่หรือไม่
ฝั่งหนึ่งมองว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรมีการรักษาจารีตประเพณี แต่อีกฝั่งมองว่าการแต่งกายประยุกต์คือการทำให้วัฒนธรรม "มีชีวิต" และเข้าถึงง่ายขึ้น
"ถ้าใส่แบบจัดเต็มก็ร้อนตายพอดี พอประยุกต์ให้ใส่สบายและเท่ขึ้น กลับโดนสั่งห้าม แบบนี้ Soft Power จะไปรอดไหม?"
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึง "ช่องว่าง" ระหว่างความต้องการรักษาอนุรักษ์นิยม กับความพยายามผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นสากล ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว คำถามสำคัญคือ "จุดสมดุล" ระหว่างความกาลเทศะกับความร่วมสมัยอยู่ที่ตรงไหน?
