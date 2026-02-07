โวยไทยรุกราน! ทหารเขมรอาวุธครบมือ ขวาง “กัน จอมพลัง” วางตู้คอนเทนเนอร์ ฝ่ายไทยไม่สน ทำเสร็จแล้ว 60%

สื่อเขมรโวยไทยรุกรานอีก วางตู้คอนเทนเนอร์พื้นที่ทมอดา ละเมิดข้อตกลง ด้านทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือยืนขวาง แต่ฝ่ายไทยไม่สน ทีมงาน “กัน จอมพลัง” เดินหน้าวางตู้คอนเทนเนอร์ มีทหารเรือ-ตชด.คุ้มกันความปลอยภัย ล่าสุดสำเร็จแล้ว 60%
วันนี้(7 ก.พ.) สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา รายงานว่า เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ทหารไทยได้พากันนำตู้คอนเทนเนอร์ใหม่มาวางขวางตัดถนนหมายเลข 55 เพื่อปิดล้อมและยึดครองที่ดินของกัมพูชา ในตำบลถมดา อำเภอเวียลแวง จังหวัดโพธิสัตว์ หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการขึงลวดหนามไว้แล้ว การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและแถลงการณ์ร่วมต่าง ๆ อย่างอุกอาจ รวมทั้งไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด
รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ออกหนังสือประท้วงอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อต้านการละเมิดอย่างร้ายแรงจากฝ่ายกองทัพไทย พร้อมย้ำจุดยืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ข้อตกลง และแถลงการณ์ร่วมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และยืนยันอย่างเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวชายแดนใด ๆ ที่เกิดจากการใช้กำลัง
Fresh News อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระบุว่า ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา กองทัพไทยไม่เคยขึ้นมาประจำการหรือเหยียบย่างในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อน แต่ภายหลังการประกาศหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ได้มีการกระทำที่เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ละเมิดข้อตกลงต่าง ๆ และละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยการเข้ายึดครองที่ดินของกัมพูชาอย่างมิชอบด้วยกฎหมาย
ด้านเพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้โพสต์วิดีโอคลิปทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือ พยายามเข้ามาขัดขวางการวางตู้คอนเทนเนอร์บริเวณพื้นที่ทมอดา-บ้านท่าเส้น จ.ตราด โดยฝ่ายไทยมีทหารเรือ และตำรวจ ตชด.ช่วยดูแลความปลอดภัยให้ทีมมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ดำเนินการวางตู้คอนเทนเนอร์ต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 12.00 น.เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” โพสต์ข้อความว่า “ตอนนี้รั้วตู้คอนเทนเนอร์ปิดถนนสำเร็จแล้วหลังทหารเขมรจำนวนมากติดอาวุธมาขวางยืนเผชิญหน้า เราผลักดันออกและกั้นพื้นที่ได้สำเร็จรั้วตู้วางได้ 60 % นักข่าวเขมรแห่มาเพียบ”