"สันติสุข" ประกาศหนุน "พรรคน้ำเงิน" สู้ศึกส้ม-แดง ชูเป็นหลักประกันป้องอธิปไตยไทยไม่ให้เสียเปรียบกัมพูชา

"สันติสุข มะโรงศรี" ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ประกาศจุดยืนหนุน "พรรคน้ำเงิน" ในศึกเลือกตั้ง 69 ชี้เป็นตัวแปรสำคัญในการปกป้องแผ่นดินไทยและผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลไม่ให้เสียเปรียบกัมพูชา พร้อมย้ำการหนุนครั้งนี้ก้าวข้ามเรื่องตัวบุคคล แต่คือหลักประกันไม่ให้กองทัพถูกแทรกแซงโดยนักการเมือง และป้องกันอธิปไตยชาติจากการถูก "เซาะกร่อนบ่อนทำลาย
วันนี้ (7 ก.พ.) สันติสุข มะโรงศรี ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างพรรค ส้ม-แดง-น้ำเงิน ซึ่งตนเองสนับสนุนพรรค "น้ำเงิน" โดยมองว่าเป็นหลักประกันในการปกป้องอธิปไตยของไทย โดยเฉพาะประเด็นพื้นที่ทับซ้อนและพลังงานในอ่าวไทยไม่ให้เสียเปรียบกัมพูชา รวมถึงต่อต้านการลดบทบาทกองทัพภายใต้การนำของนักการเมือง ทั้งนี้ นายสันติสุข ได้ระบุข้อความว่า
"ทำไมคุณศุภจีถูกถล่ม ช่วงโค้งสุดท้าย ?
สวัสดีครับ ความเห็นผมนะครับ
เลือกตั้งรอบนี้ ผมต้องการมั่นใจว่า ไทยเราไม่แพ้เขมร วีรชนจะไม่ตายเปล่า แผ่นดินนับหมื่นไร่ที่ได้คืนมาจะไม่ต้องเสียกลับไป แผนแบ่งพลังงานในอ่าวไทย50/50แบบอังเคิ่ลต้องเป็นหมัน การพยายามเจาะยางกองทัพให้อยู่ใต้ตีนนักการเมืองแบบส้มต้องล้มเลิกเด็ดขาด กองทัพทำศึกทำได้ดีแล้ว ดีกว่าถ้านักการเมืองเข้ามาบัญชาการล้าน% นักการเมืองสตรอเบอรี่ที่ด้อยค่ากองทัพควรได้บทเรียนครับ
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการเมืองรอบนี้ จะต้องไม่มาพลิกเกมให้ไทยเสียเปรียบอีกครับ
คิดเหมือนกันมั้ยครับ
แล้วเราจะทำยังไงล่ะครับ?
รอบนี้ ส้ม - แดง - น้ำเงิน กำลังต่อสู้เพื่อชิงการนำรัฐบาลกันอยู่นะครับ
ถ้าน้ำเงินมีเสียงไม่พอ ก็คงยกประเทศให้ส้ม/แดงไปจัดการ นำบริหารประเทศ
ขณะนี้ เวลานี้ ทุกเสียงของเรา คือพลังบวกเพิ่มความเป็นไปได้ครับ
น้ำเงินตอนนี้ จึงไม่ใช่เรื่องของอนุทิน หรือพรรคภูมิใจไทยแล้ว แต่มันคือหลักประกันว่าแผ่นดินไทยจะไม่กลับไปเป็นอาหารบนโต๊ะของอริราชศัตรู ทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกครับ
คุณศุภจีถูกโจมตีสารพัดในโค้งสุดท้าย จำได้มั้ยครับ เหมือนลุงตู่ถูกถล่มช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งปี 62
เพราะการมาของคุณศุภจี ทำให้คนไทยจำนวนมากมีความหวัง มีความเชื่อมั่น และมีศรัทธาว่าประเทศไทยของเรา มีคนมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานบริหารบ้านเมืองได้จริง
2 เดือนกว่าๆ ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย รัฐบาลยังทำได้ขนาดนี้ ถ้า 4 ปีเต็ม เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก จะทำได้ขนาดไหน แบบนี้สิ ควรให้โอกาสมั้ยครับ
ถ้าคุณศุภจี คุณสีหศักดิ์ คุณเอกนิติ ทำงานต่อ ค้าขายเป็น คนละครึ่งพลัส ลงทุนพลัส ฯลฯ มีลุงหนูเป็นผู้นำรัฐบาล คอยปะฉะดะ ทันเหลี่ยมการเมืองแบบไทยๆ ดัดสันดานผู้นำเขมร เอาแผนที่ 1:50,000 แถมรู้จักวิธียืนหยัดต่อหน้าผู้นำมหาอำนาจในภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วย
ถ้าเราไม่อยากเสียดายภายหลัง เห็นภาพพรรคเซาะกร่อนบ่อนทำลายเป็นรัฐบาล ยึดอำนาจประเทศไทยไปต่อหน้าต่อตา เบียดด้วย สส ไม่กี่คน (ยังไงน้ำเงินก็ต้องมีพรรคร่วม แต่ต้องชนะส้ม/แดงให้ได้ก่อนครับ)
เราจะทำยังไงดีครับ
ช่วยกันสื่อสาร ส่งต่อ อย่ารอ “รู้งี้… นะครับ”"