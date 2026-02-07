ระทึกอโศก! แขนทาวเวอร์เครนร่วงจากที่สูง กระแทกคนงานเมียนมาเจ็บ 2 ราย สาหัส 1

ทาวเวอร์เครนภายในไซต์งานก่อสร้างย่านอโศก ซอยสุขุมวิท 21 หักโค่นร่วงจากที่สูง ส่งผลให้แขนเครนกระแทกใส่คนงานสัญชาติเมียนมาบาดเจ็บ 2 ราย โดยหนึ่งในนั้นอาการสาหัสถึงขั้นหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องเร่งปั๊มหัวใจ (CPR) กลางไซต์งานก่อนนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ ด้านตำรวจ สน.ลุมพินี รุดตรวจสอบหาสาเหตุและมาตรการความปลอดภัยของโครงการอย่างละเอียด
วันนี้ 7 ก.พ. เวลาประมาณ 10.27 น. เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันภายในไซต์งานก่อสร้างย่านอโศก ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา เมื่อทาวเวอร์เครนเกิดหักพังทลายลงมา เป็นเหตุให้คนงานได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบ ณ จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง พบว่าส่วนแขนของทาวเวอร์เครนได้หักและร่วงลงมาจากความสูง กระแทกเข้ากับคนงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด้านล่างอย่างจัง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 2 ราย เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาทั้งหมด
ผู้บาดเจ็บรายแรก เป็นหญิงสัญชาติเมียนมา มีบาดแผลบริเวณขาซ้าย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์
ผู้บาดเจ็บรายที่สอง เป็นชายสัญชาติเมียนมา อาการเข้าขั้นวิกฤต หมดสติในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพจุฬาลงกรณ์ต้องเร่งทำการฟื้นคืนชีพ (CPR) และใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลตำรวจอย่างเร่งด่วน
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ลุมพินี ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดทาวเวอร์เครนจึงเกิดการหักลงมา รวมถึงจะมีการตรวจสอบขั้นตอนด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างดังกล่าวอย่างละเอียดต่อไป