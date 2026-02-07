"คุณพลอย" แจงชัด! สาเหตุ "น้องไข่ขาว" กลับดาวแมว ผลชันสูตรชี้ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

"คุณพลอย" เจ้าของเพจ "ไข่ขาวลูกแมร๊" ออกโรงแจงสาเหตุการเสียชีวิตของ "น้องไข่ขาว" แมวอินฟลูฯ ชื่อดัง หลังเผชิญกระแสข่าวลือหนัก ผลชันสูตรระบุชัดเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เผยเป็นโรคหัวใจแฝงที่ตรวจไม่พบประกอบกับน้องมีอายุมาก ยันดูแลดีที่สุดและเสียใจเกินบรรยาย พร้อมขอความเห็นใจอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
จากกรณี เพจ "ไข่ขาวลูกแมร๊" ของเจ้าของน้องไข่ขาว แมวอินฟลูฯ ชื่อดังในโลกออนไลน์ ที่ล่าสุดทางเพจแจ้งข่าวเศร้าน้องไข่ขาวกลับดาวแมวแล้ว โดยระบุข้อความว่า "ไข่ขาวจากเราไปอย่างสงบแล้วนะคะ 02/02/69 ไข่ขาวทิ้งแมร๊ไปอยู่ดาวแมวแล้ว น่าจะกลับไปเอาของเล่น เดี๋ยวไข่ขาวก็กลับมา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ก.พ. เพจ "ไข่ขาวลูกแมร๊ " โดย "คุณพลอย" ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเล่านาที "ไข่ขาว" กลับดาวแมว เจ้าตัวเผยผ่านคลิปวิดีโอว่า ตนเองได้สอบถามทางโรงพยาบาลสัตว์และได้รับคำชี้แจงถึงอาการและสาเหตุการเสียชีวิตดังนี้
ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน - เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสียชีวิต
อาการก่อนเสียชีวิต - หัวใจหยุดทำงาน มีน้ำสีแดง (เลือด) ไหลออกมาจากปากและจมูก
และปัจจัยเรื่องอายุ - น้องไข่ขาวมีอายุมาก ซึ่งอาจทำให้มีภาวะโรคหัวใจแฝงอยู่โดยที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาผลตรวจสุขภาพประจำปีปกติดีมาตลอด
โดยเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ น้องไข่ขาวและน้องไข่เจียว ทะเลาะกัน และเล็บของไข่เจียวไปเกี่ยวโดนเยื่อตาน้องไข่ขาวจนขาด พี่เลี้ยงรีบพาน้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลประจำ ซึ่งอาการในช่วงแรกยังปกติดี ระหว่างทางกลับบ้าน น้องไข่ขาวมีอาการหอบเหนื่อย จนกระทั่งถึงบ้านน้องได้อาเจียนออกมาเป็นสีแดง ระหว่างรีบพาน้องไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด น้องเกิดอาการช็อกและหยุดหายใจ คุณหมอพยายามปั๊มหัวใจและฉีดยาเพื่อช่วยชีวิตถึง 2 รอบ แต่ไม่สำเร็จ
คุณพลอยยืนยันว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตจากอาการป่วยเรื้อรัง, ผลข้างเคียงจากอาหาร, อุบัติเหตุ หรือการทำร้ายใดๆ ตามที่มีกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดีย คุณพลอยยืนยันว่าดูแลน้องอย่างดีที่สุดและรักเหมือนลูก รู้สึกเสียใจมากและใช้เวลาทำใจอยู่หลายวันจึงออกมาแจงข้อเท็จจริง และเชื่อว่าน้องไปสบายแล้ว