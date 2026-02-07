ปิดตายถาวร! นย. ผนึก "กัน จอมพลัง" วางตู้คอนเทนเนอร์ซีลชายแดน "ทุนจีนหัวร้อน" สูญเสียตลอดกาล

นาวิกโยธินไทย ผนึกกำลัง "กัน จอมพลัง" ลากตู้คอนเทนเนอร์ซีลช่องทางธรรมชาติทมอดา ทำเอา "หัวฟ้าง" นายทุนจีนคู่กรณีที่เคยโขกหัวทหารไทยถึงกับไปไม่เป็น โพสต์คลิปตัดพ้อสุดชีวิต "ฉันเสียธุรกิจ...แต่กัมพูชาเสียแผ่นดินตลอดกาล" ปิดฉากเส้นทางกวนประสาทอย่างสมบูรณ์แบบ
จากกรณี ก่อนหน้านี้ เพจ “กันจอมพลัง ช่วยสู้” ได้โพสต์ภาพขณะเผชิญหน้ากลุ่มอิทธิพลจีนปริศนา ที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ทมอดา) โดยชายชาวจีนที่พูดภาษาเขมรได้คล่องแคล่ว มีพฤติกรรมก่อกวนเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรง ทั้งพยายามพังรั้วลวดหีบเพลง และใช้หัวโขกทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทย
ล่าสุด วันนี้ (7 ก.พ.) เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ออกมาโพสต์ข้อความ เผย นายทุนจีน โพสต์คลิปตัดพ้ออย่างหนัก หลังทหารนาวิกโยธินไทยร่วมกับทีม "กัน จอมพลัง" นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางปิดกั้นถนนเจ้าปัญหาที่ทมอดาอย่างถาวร โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"หัวฟ้าง คนจีนที่เป็นเจ้าของโรงแรมและร้านค้าที่ทมอดาที่เอาหัวมาดันทหารไทยก่อนหน้านี้ เช้านี้โพสต์คลิปภาพ นย. และทีมงานคุณ กัน จอมพลังวางตู้คอนเทนเนอร์ปิดถนนเจ้าปัญหาแล้ว ผมดูละลักษณะการปิดถนนแบบนี้แล้ว หาก นย. ปิดส่วนท้ายของถนนอีกฟากหนึ่ง เท่ากับว่าเขมรหรือจีนน่าจะใช้ถนนเส้นนี้ไม่ได้อีกแล้ว
หัวฟ้าง ถึงกับโพสต์ครวญคราง โดยมีข้อความแปลไทยได้ว่า “ทหารชาวบ้าน(กัมพูชา) คนต่างชาติ และคนอื่น ๆ ต่างยืนอยู่ตรงนั้น เฝ้ามองผืนดินและสิ่งปลูกสร้างถูกปิดล้อมเอาไว้ และสูญเสียมันไปตลอดกาล”
"สูญเสียไปแล้ว! สิ่งที่ฉันสูญเสียไปคือสิ่งปลูกสร้าง(ขยายความนั่นก็คือโรงแรมและร้านค้าที่หัวฟ้างไปลงทุน) แต่สิ่งที่กัมพูชาสูญเสียไปคือผืนแผ่นดิน! เป็นการสูญเสียไปตลอดกาล!"
ถ้าปิดหัวปิดท้าย ปิดทั้งถนนได้ ก็น่าจะดีกับทหารไทย จะได้หมดปัญหาน่าปวดหัวกับพวกเขมรและจีนเทาไปได้ในระดับหนึ่ง
ไม่ต้องขับรถผ่านวนเวียนกวนประสาทกันอีก"