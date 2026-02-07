กษัตริย์สีหมุนีทรงพระประชวร มอบหมายให้ “ฮุนเซน” ทำหน้าที่ประมุขรัฐ ต้อนรับผู้นำเวียดนาม-ลาว

พระมหากษัตริย์สีหมุนีแห่งกัมพูชาทรงพระประชวร ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ ทรงมอบหมายให้ “ฮุนเซน” ทำหน้าที่ประมุขรัฐ ต้อนรับ “โต เลิม” ผู้นำเวียดนาม และ “ทองลุน สีสุลิด” ประธานประเทศลาว ที่เดินมามาเยือนกัมพูชา
กระทรวงพระบรมราชวังกัมพูชาออกแถลงการณ์เมื่อเช้าวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา ยืนยันว่า พระมหากษัตริย์กัมพูชาทรงพระประชวร ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ จึงทรงมอบหมายภารกิจให้นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่รักษาการประมุขแห่งรัฐ เป็นผู้ต้อนรับนายโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ณ พระบรมราชวัง
แถลงการณ์ของกระทรวงพระบรมราชวังมีเนื้อหาฉบับเต็มดังนี้:
กระทรวงพระบรมราชวัง เป็นเกียรติขอเรียนแจ้งให้ สมเด็จ เอกอุดม (เลขาธิการ/รัฐมนตรี) ท่านผู้หญิง ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ซึ่งเป็นผู้นำของกระทรวง-สถาบัน และจังหวัด-นคร รวมถึงสาธารณชนทุกท่าน โปรดทราบว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุด ทรงพระประชวร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้
ตามมาตรา 11 (ใหม่) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเตโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และประธานคณะองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขรัฐแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อต้อนรับ ฯพณฯ โต เลิม เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และคณะผู้แทนระดับสูง ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ณ พระบรมราชวัง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ กระทรวงพระบรมราชวังได้ออกแถลงการณือีกฉบับระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกัมพูชา ทรงไม่สามารถปฏิบัติพระราชภารกิจได้ และทรงมอบหมายให้นายฮุนเซน ในฐานะประมุขแห่งรัฐ เป็นผู้ต้อนรับนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว ที่เดินทางมาเยือนกัมพูชา ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2569