สวยสยอง! CDC เตือนเคสหญิงติดเชื้อ HIV หลังฉีด PRP หน้าใส เผยคลินิกไร้มาตรฐานใช้เข็มซ้ำ-แช่เลือดปนของกิน

ดร.นพ.ชลธวัช ยกเคสต่างประเทศเป็นบทเรียนจาก CDC พบผู้หญิงติดเชื้อ HIV จากการทำ PRP ที่คลินิกแห่งหนึ่งในรัฐนิวเม็กซิโก พบเป็นคลินิกไร้มาตรฐานใช้เข็มซ้ำ จัดการเลือดผิดวิธี
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. เฟซบุ๊ก “Chontavat Suvanpiyasiri” หรือ ดร.นพ.ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ
รองประธานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรังสิตได้ออกมาโพสต์เผยเคสจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (CDC) พบเคสผู้หญิงติดเชื้อ HIV จากการทำ PRP
โดยรายงานว่า “การดูแลผิวพรรณด้วยนวัตกรรม PRP (platelet-rich plasma) ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน หนึ่งในนั้นคือการทำ vampire facial ก็คือเจาะดูดเลือดของตัวเองมาปั่นแยกเอา PRP แล้วฉีดกลับเข้าไปที่หน้าเพื่อกระตุ้นคอลลาเจน และช่วยหน้าใส
เมื่อ 2 ปีก่อน CDC ของสหรัฐฯ รายงานเคสผู้หญิงอย่างน้อย 3 รายติดเชื้อ HIV จากการรับบริการ PRP ที่คลินิกแห่งหนึ่งในรัฐนิวเม็กซิโก
ย้อนกลับไปในปี 2018 มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ HIV รายหนึ่งที่ไม่มีประวัติความเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศหรือการใช้สารเสพติด แต่เธอระบุว่าเคยไปรับบริการที่ VIP med spa แห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงไปสืบสวนที่นั่น พบว่าคลินิกแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคหลายอย่าง เช่น
- ใช้เข็มฉีดยาซ้ำซ้อน
- วางหลอดเก็บเลือดที่ไม่มีฉลากชื่อไว้ในตู้เย็นเดียวกับอาหาร
- เครื่องปั่นแยกพลาสมา (centrifuge) ไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
ขั้นตอนการทำ PRP คือเจาะเลือดของผู้รับบริการออกมาปริมาณหนึ่ง แล้วนำไปเข้าเครื่องปั่นเพื่อแยกเอาเฉพาะเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) ซึ่งมี growth factor หลายชนิด จากนั้นใช้เข็มขนาดเล็กฉีด PRP กลับเข้าไปที่ผิวหน้า หรือใช้ร่วมกับเครื่องมือที่ทำให้เกิดแผลขนาดเล็ก (microneedling) เพื่อให้พลาสมาซึมเข้าสู่ผิว
ความเสี่ยงติดเชื้ออยู่ที่ความสะอาดของขั้นตอน เมื่อเลือดซึ่งปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค เช่น HIV, ไวรัสตับอักเสบบี และซี ถูกจัดการในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดเชื้อ หรือมี cross-contamination ระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกค้าคนละคนกัน จึงเสี่ยงติดเชื้อสูง
ดังนั้นก่อนตัดสินใจรับการรักษาด้วย PRP ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. คลินิกต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ แพทย์ผู้ทำหัตถการต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ตรวจสอบได้
2. มีมาตรฐานความสะอาดที่ชัดเจน ห้องปฏิบัติการควรแยกเป็นสัดส่วน อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use)
3. ถ้าราคาถูกผิดปกติต้องคิดดีๆ เพราะการทำ PRP มีต้นทุนค่อนข้างสูงถ้าใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน หากราคาถูกเกินไปให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีการลดต้นทุนในส่วนของ safety protocol
4. มีความโปร่งใส คลินิกต้องยินดีตอบคำถามเรื่องขั้นตอนการฆ่าเชื้อและการจัดการอุปกรณ์
ดังนั้นต้องดูดีๆ ไม่งั้นได้โรคแทนได้สวย”