‘เมียจักรภพ’ ยัดใบปลิวหาเสียงเต็มตู้จดหมายคอนโด ลูกบ้านหวั่นความปลอดภัย

MGR Online: ‘สุไพรพล เพ็ญแข’ ส่งใบปลิวว่อนตู้จดหมายในคอนโดมิเนียมย่านจรัญสนิทวงศ์ ชาวบ้านถามอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว บุคคลภายนอกเข้ามาได้อย่างไร สร้างความเดือดร้อนรำคาญ บางคนบอกจะเอาไปห่อผ้าอนามัย
ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมหลายแห่งบนถนนจรัญสนิทวงศ์ร้องเรียนว่าฃ ในตู้จดหมายของอาคารเต็มไปด้วยใบปลิวหาเสียงของนายสุไพรพล เพ็ญแข ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย เขตบางพลัด-บางกอกน้อย และเป็นคู่สมรสของนายจักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ซึ่งถูกระดมใส่ไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านและผู้ดูแลอาคาร
บรรดาลูกบ้านต่างแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะว่าตู้จดหมายของคอนโดมิเนียมตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของอาคาร
จะเข้า-ออกได้เฉพาะผู้พักอาศัยและนิติบุคคล ผู้ดูแลอาคารเท่านั้น หากปล่อยให้ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคการเมืองสามารถเข้ามาในพื้นที่ส่วนบุคคลได้ จะสร้างความกังวลเรื่องการรักษาความปลอดภัย
ผู้พักอาศัยในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ที่กระทำการดังกล่าวอาจจะเป็นนิติบุคคลผู้ดูแลอาคาร หรือลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่แล้วนำใบปลิวหาเสียงมาระดมใส่ในตู้จดหมาย แต่นิติบุคคลของอาคารยืนยันว่าไม่ได้ทำอย่างแน่นอน บรรดาลูกบ้านจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันว่าผู้ที่นำใบปลิวหาเสียงมาแจกจ่ายเป็นผู้ที่พักอาศัยหรือเป็นบุคคลคนนอก
ซึ่งหากเป็นบุคคลภายนอกจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายในข้อหาบุกรุก
ตามระเบียบ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การแจกเอกสารหาเสียงเลือกตั้งจะต้องแจกถึงตัวบุคคล โดยสามารถแจกเอกสารให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง หรือส่งทางจดหมายโดยระบุผู้รับได้ แต่ห้ามวางหรือโปรย เช่น ตามท้องถนนหรือนำไปไว้ที่หน้าบ้านผู้อื่นโดยไม่มีผู้รับชัดเจน
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้ความเห็นว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคล ผู้ดูแลอาคารที่ต้องให้คำตอบกับลูกบ้านเรื่องการรักษาความปลอดภัยหากมีบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ส่วนบุคคล ส่วนการแจกจ่ายใบปลิวหาเสียงของนาย‘สุไพรพล เพ็ญแข’ ถือว่าเข้าข่ายผิดตามพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 รวมถึงผิดระเบียบของ กกต. และยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญ เหมือนกับการนำขยะหรือใบปลิวโฆษณาไปใส่ไว้ในตู้จดหมายของบ้านเรือนประชาชน ซึ่งอาจทำให้เจ้าของบ้านไม่พอใจ แทนที่จะเป็นผลดีต่อการหาเสียง.