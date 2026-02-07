วิมล ร่ายยาวความในใจ "ขอเลิกเลือก ปชป." เพราะรับไม่ได้ที่กองเชียร์ยกตนข่มท่าน

"วิมล ไทรนิ่มนวล" โบกมือลาประชาธิปัตย์ ถอดใจเพราะกองเชียร์ "ยกตนข่มท่าน" แม้ "วรกร จาติกวณิช" จะมั่นใจในความละเอียดของนโยบายพรรคที่เปรียบเสมือนวิทยานิพนธ์ แต่ดูเหมือนจะไม่ช่วยดึงศรัทธากลับมาได้ เมื่อนักเขียนรางวัลซีไรต์ชื่อดังระบายความในใจสุดอัดอั้น ยอมรับเคยชื่นชมบทบาทฝ่ายค้านที่เฉียบคม แต่ปัจจุบันรับไม่ได้กับวัฒนธรรมการดูถูกคนเห็นต่างของกองเชียร์ที่ทำตัวประหนึ่ง "ผู้วิเศษ" จนตัดสินใจหันหลังให้พรรคในที่สุด
จากกรณี วรกร จาติกวณิช ภรรยาของ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แฉพรรคคู่แข่งทำงานไม่ตรงปก ยื่นนโยบายต่อ กกต.เพียงไม่กี่แผ่นแต่หาเสียงเจื้อยแจ้วเกินจริง เปรียบเทียบมาตรฐานสุดต่างกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำรายละเอียดละเอียดลึกซึ้งเหมือนวิทยานิพนธ์ ลั่นอย่าดูถูกประชาชนด้วยการทำนโยบายแบบทางหนีทีไล่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นาย วิมล ไทรนิ่มนวล นักเขียนรางวัลซีไรต์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ตั้งคำถามกลับไปยังกองเชียร์พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ใช้คำว่า "ต้องมนต์" ด้อยค่าผู้สนับสนุนคุณศุภจีว่าไร้สติ โดยชี้ว่าหากใช้ตรรกะนี้ กองเชียร์ทุกสีเสื้อไม่ว่าจะเป็น ส้ม แดง หรือฟ้า ต่างก็ "ต้องมนต์" และปกป้องนักการเมืองที่ตนรักเหมือนกันทั้งสิ้น ไม่ใช่ว่ามีเพียงกองเชียร์ ปชป. ที่เป็นผู้ตื่นรู้หรือวิเศษกว่าใคร แม้เจ้าตัวจะเคยเลือกและคิดจะกลับไปเลือก ปชป. เพราะชื่นชมฝีมือการเป็นฝ่ายค้าน แต่เมื่อเจอกับพฤติกรรมกองเชียร์ที่ "ยกตนข่มท่าน" และดูถูกคนเห็นต่างว่าโง่เขลา จึงตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่กลับไปเลือก ปชป. และยอมเป็นคนที่ "ต้องมนต์" กับพรรคอื่นต่อไป ทั้งนี้ นาย วิมล ได้ระบุข้อความว่า
"ใครต้องมนต์?
ถ้าคนที่ชื่นชอบ-ชื่นชมคุณศุภจี คือคนที่ "ต้องมนต์" ซึ่งก็คือคนที่ไม่มีเหตุผล ไม่สนใจความจริง สติพร่า ตามัว หรืออะไรก็ตามที่มีความหมายว่า "ไม่มีสติ - ไม่มีปัญญา -ไม่มีการพิจารณา - ไม่มีโยนิโสมนสิการ" ก็ต้องใช้คำกล่าวนี้กับลิ่วล้อกองเชียร์นักการเมืองทุกคนด้วย
พวกส้มก็ต้องมนต์คุณธนาธร คุณพิธา พวกแดงก็ต้องมนต์คุณทักษิณ คุณอุ๊งอิ๊ง และรวมถึงคุณยศนันด้วย พวกฟ้าก็ต้องมนต์คุณอภิสิทธิ์ คุณกรณ์ ทั้งหมดนี้ก็ตามแห่แหน ตามอวย ตามแก้ตัว แก้ต่างแทนนักการเมืองที่ตนชื่นชอบ-ชื่นชมทั้งนั้น แล้วต้องมนต์ไหม? หรือว่าคุณอภิสิทธิ์ คุณกรณ์ คือเทพ และพวกลิ่วล้อกองเชียร์เป็นพระอรหันต์มีสติ มีสัมปชัญญะ มีปัญญาบริสุทธิ์ครบถ้วน?
ผมเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ แม้จะไม่ชอบปากบางคนนัก ที่เหมือนเด็กขี้อิจฉา ก็คิดว่าเมื่อบ้านเมืองพอปรกติบ้าง ก็จะกลับไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์อีก เพราะค้านเก่ง เฉียบคม แต่ตอนนี้เมื่อเป็นพรรคเทพ ใครแตะต้องไม่ได้ ใครไม่เลือกก็ไม่ได้ เพราะลิ่วล้อกองเชียร์ กองอวย กองแก้ต่าง แก้ตัว จะดูถูกดูแคลนแคลนว่าเป็นคนหลง โง่ ไม่มีสติรู้ตัว ไม่มีปัญญา (ต้องมนต์) ผมจึงยอมต้องมนต์กับพรรคอื่นต่อไป."