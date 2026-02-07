เตือนสติก่อนสาย! ปรเมษฐ์ ชี้ ปชป. ตกม้าตาย เพราะมัวแต่สะใจด่า "ศุภจี" จนเสียมิตร

ปรเมษฐ์ ภู่โต สื่อมวลชนอาวุโส ออกโรงเตือนสติกองเชียร์และแกนนำประชาธิปัตย์ เลิกพฤติกรรม "ปากว่าตาขยิบ" รณรงค์ขอโหวตยุทธศาสตร์สกัดพรรคส้ม แต่กลับรุมด้อยค่า "ศุภจี" ซึ่งเป็นขวัญใจของฐานเสียงพรรคน้ำเงินที่ตัวเองต้องการคะแนน ชี้หากยังด่ากราดแบบนี้ เตรียมตัวพ่ายแพ้ได้เลย เพราะไม่มีใครอยากเทคะแนนให้คนที่ดูถูกพวกตัวเอง
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายปรเมษฐ์ ภู่โต ผู้ประกาศข่าวและสื่อมวลชนอาวุโส ออกมาโพสต์ข้อความวิจารณ์พฤติกรรมของกองเชียร์และแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) บางส่วน ที่รุมโจมตีและด้อยค่า "คุณศุภจี" ซึ่งเป็นการกระทำที่สวนทางกับความต้องการ "โหวตเชิงยุทธศาสตร์" เพื่อสกัดพรรคส้มใน กทม.
เนื่องจากฐานคะแนนเดียวที่จะช่วยให้ ปชป. ชนะในเขตที่สูสีได้ คือคะแนนจากฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือ "พรรคน้ำเงิน" การจะโน้มน้าวให้กลุ่มนี้ยอมเสียสละทิ้งพรรคที่ชอบมาเลือก ปชป. ต้องอาศัยความเป็นมิตรและการให้เกียรติ ไม่ใช่การไปดูถูกคนที่เขาศรัทธา
หลังจากเกิดเหตุ วรกร จาติกวณิช ออกมาโพสต์เดือดกลางเฟซบุ๊ก ชี้ พรรคคู่แข่งทำงานไม่ตรงปก ยื่นนโยบายต่อ กกต.เพียงไม่กี่แผ่นแต่หาเสียงเจื้อยแจ้วเกินจริง เปรียบเทียบมาตรฐานสุดต่างกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำรายละเอียดละเอียดลึกซึ้งเหมือนวิทยานิพนธ์ ลั่นอย่าดูถูกประชาชนด้วยการทำนโยบายแบบทางหนีทีไล่ พร้อมจี้หยุดใช้ทหารเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ทั้งนี้ นายปรเมษฐ์ ได้ระบุข้อความว่า
"การรุมกระหน่ำ ด้อยค่า คุณศุภจี ทั้งจากแม่ยก กองเชียร์ และแกนนำ ปชป.บางคน ดูจะเป็น สิ่งที่สวนทางกับความพยายามเชิญชวน ให้คนกทม. เลือกแบบยุทธศาสตร์
ด้วยการเทคะแนน ให้ผู้สมัครของพรรค ปชป.ใน10เขตที่มีความหวัง โดยคะแนนตามพรรคส้มอยู่ไม่มาก
คำว่า "คะแนนตามอยู่ไม่มาก" คือ ได้มาเติมอีกก็จะชนะ แต่ถ้าไม่ได้มาเติม ก็แพ้
ดังนั้นก็ต้องหาคะแนนเพิ่ม แต่จะไปหาจากไหนได้
ถ้าไม่ใช่จากฝั่งอนุรักษ์นิยมด้วยกันเอง
เพราะ แดงกับส้ม ที่ตัดสินใจแล้ว
ก็ไม่มีทางจะมาเลือกฟ้า
ฟ้าที่มีอยู่รวมถึงฟ้าที่เคยเปลี่ยนใจไปเลือกพรรคอื่น
แล้วรอบนี้กลับมาเลือกใหม่ ก็ใส่เต็มที่แล้ว
ยังไม่พอจะชนะส้มได้
ดังนั้น ก็เหลือแค่คนที่จะเลือกน้ำเงิน ที่มีเป็นกอบเป็นกำ
...เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะต้องช่วยกันคือ เชิญชวน โน้มน้าว
อธิบายด้วยข้อมูลเหตุผล จนเห็นร่วมกันว่า รอบนี้เราต้องเทคะแนนให้ฟ้าในเขตที่มีหวัง เพื่อสกัดส้ม
นอกจากข้อมูล เหตุผลต่างๆแล้ว
สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ "ท่วงทำนอง"ที่เป็นมิตร
และเคารพในความคิดเห็นต่อกัน
อย่าลืมว่า การที่จะให้คนๆหนึ่งเปลี่ยนการตัดสินใจ ทิ้งผู้สมัคร ที่เขารัก ทิ้งพรรคที่เขาชอบ มาเลือกอย่างที่เราต้องการ ด้วยเหตุผลเพื่อชัยชนะของฝ่ายเรา ไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะเปลี่ยนใจกันง่ายๆ
เราต้องคิดว่า การที่ยินยอมไปเลือกคนที่ไม่ได้รัก พรรคที่ไม่ได้ชอบ แต่เพื่อนส่วนรวม ก็ต้องถือว่าคนเหล่านี้เป็นผู้เสียสละ ที่ไม่เลือกตามใจตัวเอง
แต่การที่เราไปรุมกันด่าว่า ด้อยค่า คนที่พวกเขาชื่นชม และเป็นความหวังของเขา
ราวกับว่าพวกแกนี่โง่จริง ชื่นชมยายคนนี้อยู่ได้
เป็นคุณๆจะ ยังยอมฝืนใจตัวเองแล้วแบ่งคะแนนให้อีกไม๊
ในเมื่อคนที่มาขอคะแนนคุณ กลับมาโจมตีคนที่คุณชื่นชอบ
สุดท้าย.... เมื่อพวกคุณหักห้ามใจ ห้ามเสียงในหัวคุณไม่ได้ การด่าศุภจีของพวกคุณ คุณอาจได้ความสะใจ
ที่สามารถทำให้เห็นว่าศุภจีก็งั้นๆ ไม่ได้เก่งอะไร สู้มาร์ค สู้กรณ์ไม่ได้หรอก บลาๆๆๆ
....คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้
แต่คุณจะไม่ได้คะแนนจากพวกเขา แน่นอน!!
เลือกเอาอยากได้อะไร !!!"