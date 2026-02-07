ทบ. ลุยบ้านหนองจาน! ยึดคืนอธิปไตยชายแดนสระแก้ว รื้อที่มั่นทหารกัมพูชา-ทลายโกดังจีนเทา

กองทัพบกลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว พิสูจน์จุดยึดคืนพื้นที่ทับซ้อน พบความลับซ่อนอยู่หลังบังเกอร์ทหารกัมพูชา คือฐานปฏิบัติการ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์จีนเทา” ยึดสมุดบัญชี-ซิมการ์ดเพียบ
เมื่อวันที่ 6 ก.พ. เพจ “กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs” โพสต์รายงานว่า กองทัพบก โดย พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อตรวจสอบพื้นที่หลังการยึดคืนอธิปไตยจากสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
โดยมี พล.ต.วินธัย สุวารี หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศปก.ทบ. พร้อมคณะ และกองกำลังบูรพา ร่วมลงพื้นที่ พร้อมรับฟังการบรรยายจาก พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 12
พ.อ.ชัยณรงค์ ระบุว่า ในช่วงสถานการณ์การสู้รบระหว่างวันที่ 8–26 ธันวาคม ตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชามีการจัดตั้งที่มั่นทางทหารอย่างแข็งแรงตลอดแนวถนนสาย 58 หรือเส้น K5 ในลักษณะรูปตัว L มีบังเกอร์กว่า 29 แห่ง ทั้งตามแนวถนนและใกล้สระน้ำ UN ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นบ้านเรือนประชาชน ก่อนถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร
ส่วนประเด็นแนวเขตแดน ยืนยันว่า ไม่มีปัญหาหลักเขต เนื่องจากมีพิกัดชัดเจนจากการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย–กัมพูชา ตั้งแต่ปี 2549–2550 โดยพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเกิดจากความแตกต่างของการตีความแนวเส้นเขตแดน
นอกจากนี้ ระหว่างการควบคุมพื้นที่ เจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยการกระทำผิดของ ขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตรวจพบอาคาร 2 หลัง ลักษณะโกดังและที่พัก ซึ่งเรียกว่า “โกดังจีนเทา” และ “โกดังรีสอร์ท” พร้อมตรวจยึด โทรศัพท์มือถือ 19 เครื่อง ซิมการ์ด 4 ชุด สมุดบัญชีธนาคาร 61 เล่ม และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับการใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์