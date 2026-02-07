โซเชียลใจฟู! คนไข้พลิกบทบาทช่วย "ซ่อมชุด" ให้พยาบาลสาว กลายเป็นโมเมนต์ฮีลใจ

เปิดโมเมนต์สุดประทับใจ เมื่อพยาบาลสาวชุดขาดแถมเหลือตัวสุดท้ายในตู้ งานนี้ได้ 'คนไข้' พลิกบทบาทเป็นช่างจำเป็นช่วยซ่อมให้ กลายเป็นภาพความผูกพันสุดน่ารักที่ทำเอาชาวเน็ตยิ้มตามจนแก้มปริ
เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา โลกออนไลน์ได้ร่วมแชร์เรื่องราวสุดประทับใจ เมื่อพยาบาลสาวรายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่าน TikTok ที่เผยให้เห็นความผูกพันอันแสนอบอุ่นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ จนกลายเป็นไวรัลที่สร้างรอยยิ้มให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก
โดยผู้ใช้งาน TikTok บัญชีชื่อ "ตาลไม่ชอบขึ้นเวรดึก" ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ได้แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ แต่สิ่งที่ทำให้คลิปนี้พิเศษกว่าทุกครั้งคือ การสลับบทบาทจากหน้าที่ปกติที่พยาบาลต้องเป็นฝ่ายดูแลคนไข้ กลายเป็นฝ่าย "ได้รับการดูแล" เสียเอง
เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อชุดพยาบาลของเธอเกิดชำรุด และเธอเหลือชุดปฏิบัติงานเพียงตัวเดียวในตู้ ทันทีที่ผู้ป่วยหญิงสูงวัยท่านหนึ่งทราบเรื่อง จึงได้แสดงน้ำใจช่วยเหลือจัดการซ่อมแซมเสื้อที่ขาดให้ทันที กลายเป็นภาพความประทับใจที่หาดูได้ยาก
โดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความประกอบคลิปด้วยความซาบซึ้งใจว่า
"ขอบคุณมากๆ เลยค่า แล้วก็ขอโทษที่มันขาดขนาดนี้จ้าป้า พอดีเหลือตัวเดียวในตู้แล้ว"
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาชื่นชมและคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม โดยส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าเป็นคลิปที่ "ฮีลใจ" และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่น่ารักและเป็นกันเอง ระหว่างพยาบาลกับคนไข้ที่เปรียบเสมือนญาติมิตร สร้างความสุขเล็กๆ ให้กับผู้พบเห็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม
